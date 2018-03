14-jarige oudermoordenaar akkoord met maximale straf

De 14-jarige jongen uit het Friese Katlijk die vorig jaar zijn beide ouders met messteken om het leven bracht, is twee weken geleden door de jeugdrechter veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf en onvoorwaardelijke behandeling in kliniek voor jeugd-TBS.

De advocaat van de puber heeft in overleg met hem besloten akkoord te gaan met het oordeel van de kinderrechter en niet in hoger beroep te gaan. Dit meldt de Leeuwarder Courant.

Maximale straf

Vanwege de leeftijd van de jongen, kan hij niet worden veroordeeld als een meerderjarige. De veroordeling van een jaar in een jeugdgevangenis in combinatie met een onvoorwaardelijke pij-maatregel (jeugd-TBS), is in Nederland de maximale straf voor een minderjarige dader. Deze zaak is ook uniek in zijn soort, nog nooit stond er in Nederland een minderjarige voor de rechter omdat hij zijn beide ouders had omgebracht.

De jongen koesterde een 'intense haat' tegenover zijn ouders. Deze haat was zo ondraaglijk dat hij hen wilde vermoorden. Er werd vooraf een plan bedacht waarop hij zijn ouders met messteken om het leven ging brengen terwijl zij sliepen. Hij voerde zijn schokkende plan uit nadat hij zich anderhalf uur in een donkere hoek had verschanst. Zijn ouders werden daarna aangevallen en met messteken om het leven gebracht.

Procedure

Vanwege de unieke en zeer gewelddadige details in deze zaak, hadden deskundigen moeite met een eenduidig oordeel vellen over de maatregelen die er tegen de oudermoordenaar moesten worden getroffen. Advocaat Robert Snorn liet na de uitspraak weten dat de onvoorwaardelijke jeugd-TBS voor hem een reden zou kunnen zijn om in hoger beroep te gaan. Zijn cliënt liet hem echter weten dat hij de opgelegde straf wel goed vond zo. Hierdoor besloot de raadsman de opgelegde straf te accepteren.

De jonge Katlijker verblijft nu in een jeugdgevangenis en wordt daarna overgebracht naar een jeugdinrichting. Hier zal gestart worden aan een behandelingstraject. Psychologen mensen dat de puber een depressie had in combinatie met stoornissen die binnen het autisme-spectrum vallen.

Jeugd-TBS wordt in principe opgelegd voor drie jaar. Afhankelijk van de vorderingen in de behandeling kan ervoor gekozen worden om de gedwongen behandeling voor te zetten. Dit kan tweemaal met twee jaar verlengd worden. Mocht de jongen dan volgens zijn behandelaars nog steeds een gevaar vormen dan kan de pij-maatregel worden omgezet in reguliere tbs.