1 maart 2018 in de boeken als koudste ooit

Het zal je misschien zijn opgevallen of misschien heb je er zelfs wel wat over gelezen in de media. Het is koud. Erg koud, zo blijkt. Nog nooit sinds het begin van de metingen was 1 maart zo koud als vandaag. In een groot deel van Nederland kwam het kwik niet boven nul vandaag.

De laagste maximumtemperatuur van de eerste dag van de meteorologische lente werd gemeten op Terschelling. Hier werd het donderdag slechts -3,8 graden op het warmste moment van de dag. Deze locatie is opmerkelijk, aangezien kouderecords meestal in het oosten of zuiden van het land worden gemeten. Deze gegevens zijn naar buiten gebracht door Weeronline. Ook gisteren sneuvelden er kouderecords.

De maximumtemperaturen van donderdag 1 maart ©Buienradar

IJzige start

Op het officiële meetpunt van het KNMI werd nét geen record verbroken. Toch is het oude record 71 jaar oud. Met -0,7 graden als maximale waarde, was dit wel de eerste zogenaamde ijsdag sinds 1947. Op 1 maart 1946 was het echter nog ietsje kouder. Toen gaf het kwik in de Bilt een temperatuur aan van een volle graad onder nul.

Het kouderecord op Terschelling hoeft zijn eerste plekje met geen enkel ander moment te delen, deze gegevens zijn naar buiten gebracht door Weeronline. Dit soort ijsdagen zijn zeldzaam in maart. Sinds de metingen zijn begonnen in 1901 is het slechts zestien keer voorgekomen dat 1 maart geclassificeerd kon worden als een officiële ijsdag. De meeste ijsdagen worden doorgaans gemeten in januari. Het kouderecord is echter niet in gevaar gekomen. In de ijskoude winter van 1942 was de minimumtemperatuur op 27 januari maar liefst -27,4 graden in - hoe toepasselijk - Winterswijk.

Ook de minimumtemperaturen bereiken recordlaagtes. De nacht van woensdag op donderdag is officieel de koudste nacht van deze winter. Het vroor in De Bilt 8,5 graden en in het Groningse Nieuw-Beerta was het met min 9,6 graden het koudste. Toch lijkt de kou zich langzaam uit de voeten te maken in Nederland. In het zuiden van het land kwam op veel plaatsen de temperatuur zelfs al boven het vriespunt uit. In het Limburgse Ell was het 2,4 graden boven nul het warmst.

Er lijkt een einde te komen aan het koude weer. Hoewel vannacht nog erg koud wordt, lopen vanaf vrijdag de temperaturen al op. In het weekend zal overal in Nederland de dooi inzetten. Mocht je nog willen schaatsen op natuurijs, dan is morgen of zaterdag waarschijnlijk je laatste kans deze winter. Check wel of het ijs dik genoeg is, want overal in het land zijn waaghalzen door het ijs gezakt.

