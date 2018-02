Woedende werkloze viel werkplein met hakbijl aan

Wie heeft het niet gedaan? Met een restje oudbakken boterhammen naar een vijver lopen en daar de eendjes blij maken met je bammetjes. Die arme beestjes hebben het natuurlijk al zwaar genoeg in de winter. Als je dit van plan bent, moet je in het vervolg goed om je heen kijken.

We hebben namelijk een nieuw meldpunt - voorzien van een kliklijn - om het voederen van watervogels te rapporteren. Staat er iemand met een verrekijker je te bespieden? Dan ben je waarschijnlijk te laat. Toch is er wel degelijk basis voor zo'n 'eendenvoer-meldpunt' vindt het Nederlands Instituut voor Ecologie. Geen zorgen; er worden geen boetes uitgedeeld.

Vervuiling

Het brood is niet alleen voeding voor de eenden en de incidentele opportunistische meeuw. Ook blauwalg zou door het brood in het water sneller gaan groeien. Daarnaast kan het water vervuld raken van bedorven broodresten. Dit vertelt Sven Teurlincx, de initiator van het meldpunt aan het AD.

Hij verklaart hierbij dat het meldpunt niet bedoeld is om mensen te beboeten of te verlinken. "We willen onderzoeken op welke schaal er voedsel in het stadswater belandt. Eigenlijk vragen we gewoon: als je de buurman eendjes ziet voeren, geef het even door."

Volgens de onderzoekers wordt er veel te veel gevoerd. In een van de onderzochte vijver werd zelfs acht kilo brood gegooid in een dag tijd. Met de gegevens van het meldpunt wil het instituut inzicht krijgen hoe groot de impact van al dat brood is op de waterkwaliteit.

Het eendjesvoer-meldpunt is puur bedoeld voor onderzoeksdoeleinden. Het is dus niet zo dat je een vette prent kan verwachten als je een bammetje in de vijver werpt.

