Vier vragen over actiegroep De Grauwe Eeuw

Het Openbaar Ministerie onderzoekt een oproep op de Facebookpagina van actiegroep De Grauwe Eeuw, waarin wordt opgeroepen tot een moordaanslag op Sinterklaas. Vier vragen over de huidige toestand en de bedoelingen van deze groep.

Wat is er aan de hand?

„We moeten een prijs op het hoofd van Sinterklaas zetten. Dubbele prijs als het tijdens de Nationale intocht is zodat alle kinderen getuigen ervan zijn, zelfs massaal onder zijn hersenen en botsplinters bedenkt zitten. Maw zonder twijfel morsdood. Zo kan de NPO geen onzin verhaaltje ophangen met een nieuwe Sinterklaas en zijn we voorgoed van dat feest af. (En van die irritante Flodder acteur die Sinterklaas speelt).

Bovenstaand bericht verscheen op 29 oktober op de Facebookpagina van actiegroep De Grauwe Eeuw. Het werd diezelfde dag weer verwijderd, maar bleef niet onopgemerkt. Onder anderen de Utrechtse wethouder Kees Diepeveen was ervan op de hoogte, weet De Telegraaf. Inmiddels is er een strafrechtelijk onderzoek ingesteld naar de bedreiging.

Lees verder na deze advertentie Add Arrow

Wie zijn het?

Over wie zich hebben verbonden aan actiegroep De Grauwe Eeuw bestaat onduidelijkheid, wel is duidelijk dat Michael van Z. aanvoerder is van de club. Volgens De Telegraaf heeft de actiegroep voor zover bekend naast Van Z. slechts drie andere leden.

Lees ook Demonstratie tegen Zwarte Piet rustig verlopen Likeability of 4

In een rapport van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid uit november 2017 wordt De Grauwe Eeuw genoemd en geschaard onder de ‘nieuwe extreemlinkse actiegroepen, die voornamelijk bestaan uit actievoerders met een migrantenachtergrond’.

Wat willen ze bereiken?

In datzelfde rapport van de NCTV wordt het doel van dergelijke actiegroepen omschreven als het aanvechten van racistische en koloniale symbolen in onze maatschappij. Ze kwamen in de afgelopen jaren voornamelijk in het nieuws vanwege hun schriftelijke protesten tegen straatnamen en het bekladden van beelden.

Wat hebben ze gedaan?

De Grauwe Eeuw verscheen in de afgelopen jaren in het nieuws met verschillende acties met dit doel. In de zomer van 2016 verzocht de groep de gemeente Utrecht in een mail om straatnamen in de wijk Lombok aan te passen. Ze bestempelen het vernoemen van straten naar figuren als Jan Pieterszoon Coen als racistisch en kwetsend. De gemeente Utrecht wijst het verzoek van de hand - en krijgt daarop een antwoord met dreiging over andere acties, maar gaat later wel in overleg met De Grauwe Eeuw over hun bezwaren.

Bij Rijkswaterstaat krijgen ze een gelijksoortig verzoek betreffende de Coentunnel. Wanneer het agentschap dit weigert, wordt er eveneens gedreigd. Directeur Michèle Blom met wordt in een mail persoonlijk toegesproken: „de acties zullen ook gericht zijn aan uw persoon, aangezien u de enige bent die het besluit hierover kunt nemen.” Hiervan wordt melding gemaakt bij de politie. Onlangs heeft de gemeente Groningen overigens ook bericht gehad met het verzoek om straatnamen te wijzigen.

Verder haalt de actiegroep in oktober 2016 het nieuws nadat ze beelden van Coen en Bontekoe in Hoorn bekladden met teksten als ‘genocide’ en ‘weg met koloniale verheerlijking’. Wederom kondigen ze aan dat er meer acties zullen volgen. Eind 2017 doet De Grauwe Eeuw aangifte tegen het Utrechtse muziekgebouw TivoliVredenburg omdat ze kinderen oproepen om verkleed als cowboys en indianen naar het evenement ‘my first festival’ te komen.

Lees ook Actiegroep valt Tivoli aan wegens kinderfeest Likeability of 5

Overigens zijn er dus wel organisaties die met De Grauwe Eeuw het gesprek aangaan, waaronder Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod en de Bataviawerf in Lelystad. De gemeente Utrecht heeft naar aanleiding van de moordoproep en de dreiging aan het adres van Rijkswaterstaat besloten De Grauwe Eeuw te verwijderen uit de commissie die onderzoek doet naar straatnamen met verwijzingen naar het koloniale verleden.