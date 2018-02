Verschil tussen regionale huizenprijzen wordt groter

De man die de veteraan en drager van de Militaire Willems-Orde Marco Kroon tijdens een geheime operatie in Afghanistan had uitgeschakeld, had hem gevangen gehouden en gemarteld. Dat zegt Kroon in een interview met het AD.

De militair zegt in de krant dat hij korte tijd door de vijand werd vastgehouden en daarbij is gemarteld en vernederd. Nadat hij werd vrijgelaten, zette hij de zoektocht in naar de man. Met als doel hem gevangen te nemen, omdat hij volgens Kroon de operatie en zijn makkers in gevaar kon brengen. Waarom Kroon door zijn ontvoerder werd vrijgelaten, is hem nooit duidelijk geworden.

'Jij of ik'

Toen hij de man tegen het lijf liep, ontstond volgens Kroon een situatie van leven of dood. „Ik moest nu aan mijn eigen leven denken. Flitsen van zijn brute behandelingen tijdens mijn gevangenschap kwamen in een klap weer allemaal boven. Hij greep naar zijn wapen. Het was op dat moment 'hij of ik'. De man liet mij geen keuze. Ik greep in een reflex naar mijn wapen en vuurde gericht mijn hele magazijn leeg op het lichaam van de man. Hij was dood."

„Tijdens de brute ondervraging probeerde de leider van deze groep te achterhalen wie ik was en wat ik in Afghanistan deed", vertelt Kroon verder. „Ondanks de brutaliteiten waaraan ik tijdens de ondervragingen werd blootgesteld, heb ik mijn opdracht geheim weten te houden.''

'Niet de juiste tijd'

Over het waarom dat het incident pas nu naar buiten is gebracht zegt Kroon in het AD: „Bereid het incident te melden ben ik altijd geweest, maar het was toen nog niet de juiste tijd. Het kon gewoonweg niet. De operatie zou toen zeker in gevaar kunnen worden gebracht. Mijn keuze dit geweldsincident tien jaar lang bij me te dragen, heeft ervoor gezorgd dat de operatie ongestoord door kon blijven gaan. Geen storende onderbrekingen en onderzoeken. Door deze beslissing zijn er uiteindelijk ook daadwerkelijk mensenlevens gered. Dit was voor mij de voornaamste drijfveer om het incident niet toen maar nu pas te melden.''

Lees ook Oplichters misbruiken foto's Marco Kroon op Facebook Likeability of 4

Foutje gezien? Mail ons, we zijn je dankbaar