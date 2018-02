Talenten laten Nederland achter zich

Steeds meer Nederlanders gaan werken in het buitenland. Vooral Zweden is populair.

Trends

Nederlandse arbeidskrachten zijn gewild in Europa. In de laatste tien jaar is de emigratie uit Nederland met 28 procent gestegen. „Er zijn wereldwijd twee trends te bespeuren”, zegt Tom Bey, directeur van de emigratiebeurs die komend weekend plaatsvindt in Expo Houten. „Vergrijzing en globalisering. Tel daarbij op dat de economie aantrekt en de grote emigratiegolf is verklaard. Nederlanders zijn gewild vanwege hun hoge opleiding, talenkennis, flexibiliteit en ondernemingszin.”

Vooral Zweden staat te springen om Nederlanders. „We hebben zelfs een samenwerkingsverband ‘Emigration Express to Sweden’ om al binnen een half jaar daadwerkelijk te emigreren. De vergrijzing is daar hoog en in dunbevolkte gebieden komt dit extra hard aan. Daarbij lijken de cultuur en voorzieningen op die van Nederland. Scania gaat heel ver om Nederlanders binnen te hengelen. Daar zou je bij wijze van spreken al morgen kunnen beginnen. Je hoeft niet eens Zweeds te kennen, ‘iedereen kan Engels bij ons’ zeggen ze.”

Hulp

In de praktijk komt het erop neer dat iemand die bij Scania wil werken over een half jaar al in Zweden kan zitten. „Het eerste sollicitatiegesprek vindt plaats op de beurs, dan wordt je in mei uitgenodigd voor een tweede gesprek en als beide partijen een goed gevoel bij elkaar hebben wordt er woonruimte gezocht, wordt je partner bij het zoeken naar een baan geholpen en wordt er ook gekeken naar een school voor de kinderen.”

Volgens Bey is er sprake van een ‘War on Talent’ tussen de verschillende EU-landen. „Angela Merkel riep onlangs nog dat Duitsland ruim 30.000 ingenieurs nodig heeft. Scholing en omscholing in de vestigingslanden blijken te weinig effectief.”

Avontuur

Maar wat houdt dit in voor de Nederlandse arbeidsmarkt? „Het is geven en nemen. Kijk naar Brainport in Eindhoven. Of in Twente en Wageningen waar ASML aan de weg timmert. Veel buitenlanders komen juist weer naar ons land om te werken. Je houdt het niet tegen hè? Mensen zoeken toch graag het avontuur op. Daarnaast is zijn de zoektocht naar rust, ruimte en een natuurlijke omgeving voor de kinderen, weg van de files, criminaliteit en de ‘hufter-mentaliteit’ belangrijke redenen om te emigreren.”

Toch moet je volgens Bey niet te makkelijk over emigreren denken. „Denk er goed over na, bereid je voor, er komt veel geregel bij kijken. Hoe zit het bijvoorbeeld met je ziektekosten, je pensioenregeling? Dat voorbereidingstraject moet je ook meenemen en in de praktijk kom het er dan op neer dat je tussen de een en vier jaar nodig hebt voordat je daadwerkelijk de stap kunt zetten.”

Werkeloosheidcijfers

Dat de economie aantrekt blijkt uit het dalende werkloosheidscijfer binnen de EU van 10,2 procent (2014) naar 7,7 procent. Nederland kent een sterk dalende werkloosheid van 7,4 procent (2014) naar 4,9 procent. En in Duitsland, de ‘banenkampioen van de EU’, daalde het werkloosheidscijfer van 5 procent (2014) naar 3,8 procent. De toenemende vergrijzing blijkt uit het stijgende percentage 65plussers. In 10 jaar is die in Nederland gestegen van 15% (2007) naar 19% van de bevolking in 2017. Een sterk toenemende vergrijzing is een trend die met name in Noord Europa zich voltrekt (Duitsland 22% en Zweden 21%).

Emigratiecijfers

De emigratie vanuit Nederland is in 10 jaar met 28% gestegen van 122.576 (2007) naar 156.950 (2017) per jaar. „Er zijn geen exacte cijfers”, zegt Bey. „Maar binnen twee jaar keert ongeveer een kwart van de mensen die zijn geëmigreerd terug naar Nederland.”

