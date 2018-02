'Rutte steunt zijn mensen te lang'

Premier Mark Rutte blijft soms te lang achter zijn mensen staan. Maar daar kiest Rutte bewust voor, ook al ondervindt hij daar bij bijvoorbeeld de val van Halbe Zijlstra „ontzettend veel schade” van, denkt VVD-prominent Ben Verwaayen.

Rutte wil zijn mensen het vertrouwen geven dat ze op ’m kunnen rekenen, stelt Verwaayen, die al jaren geldt als een belangrijke raadgever van de premier. Soms maakt die „een taxatiefout’’, zoals bij het uitkomen van Zijlstra's leugen over een ontmoeting met de Russische president Poetin. Die kostte de minister van Buitenlandse Zaken de kop, terwijl Rutte lang volhield dat hij kon aanblijven. „Maar de schade, dat mensen daar iets van vinden, neemt hij voor lief.”

Met het opdoemen van de houdbaarheidsdatum van de premier heeft dat alles volgens Verwaayen niets te maken.

Rutte ga afgelopen week toe dat hij een inschattingsfout had gemaakt door lang vast te houden aan Zijlstra, die gold als één van de architecten onder het regeerakkoord van dit kabinet en een vertrouweling van de premier was. Nadat Zijlstra had toegegeven dat hij niet zelf bij de ontmoeting met de Russische president Poetin was geweest, waarin die zou hebben verteld over zijn plannen voor een ’Groot Rusland’, dacht Rutte dat deze leugen geen doodzonde was. Deze inschatting kwam hem in de Kamer op veel kritiek te staan.

Zijlstra is al het zesde lid uit de top van de VVD die onder Rutte het veld moest ruimen. In veel gevallen bleef Rutte zijn partijgenoten steunen, ook al was hun positie in de ogen van de buitenwereld al lang onhoudbaar geworden.