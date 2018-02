Ram is asociaal op de weg, Stier is brokkenpiloot

Volgens de Britse astrologe Debby Frank zegt je sterrenbeeld iets over je rijgedrag. In samenwerking met verzekeringsmaatschappij Privilege werden de statistieken van ruim 2.000 klanten bekeken.

Asociaal

„Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat mensen met sterrenbeeld Ram de meest asociale rijders zijn”, aldus Frank in het Engelse tabloid The Sun. „Dat is niet zo raar, want de Ram is van nature zeer competitief. Hij of zij wil altijd de mooiste auto hebben en het snelste zijn. Hierdoor komen zij vaker in gevaarlijker situaties terecht.”

Voorzichtig

Toch is de Stier dé brokkenpiloot onder de chauffeurs. Zij hebben de meeste schade en zijn ‘superslecht in inparkeren’. Kreeften zijn daarentegen het voorzichtigst en blinken uit in inparkeren. Toch hoeven zij niet op een korting op hun verzekeringspremie te rekenen bij Privilege. „Veiligheid is een verantwoordelijkheid voor ons allemaal”, zegt Charlotte Fielding van Privilege. „Ongeacht welk sterrenbeeld je hebt.”

Lees verder na deze advertentie Add Arrow

Benieuwd wat je sterrenbeeld zegt over jouw rijgedrag?

Waterman (20 januari tot 18 februari): Slecht in hun rij-examen, willen nooit de BOB zijn, houden van gekke ‘aparte’ kleuren voor hun auto en wassen hun auto amper.

Vissen (19 februari tot 20 maart): Houden van schone en krachtige auto’s. Hoe meer pk hoe beter.

Ram (21 maart tot 19 april): Asociale weggebruikers die het liefst in een zo’n duur mogelijke auto rijden en ze geven hun auto ook nog eens een bijnaam. Toch zijn ze niet erg zuinig op hun vierwieler, aangezien ze hem vaak vergeten op slot te doen. De auto's van Rammen worden dan ook het meest gestolen.

Stier (20 april tot 20 mei): Brokkenpiloten, slecht in inparkeren, denken niet vooruit. Maken de meeste schade

Tweelingen (21 mei tot 20 juni): Halen vaak in één keer hun rijbewijs en zijn rustige betrouwbare bestuurders. Vinden het ook niet erg om de BOB te zijn.

Kreeft (21 juni tot 22 juli): zijn voorzichtig en de beste inparkeerders.

Leeuw (23 juli tot 22 augustus): zo zeker van hun zaak achter het stuur dat ze vaak te hard rijden.

Maagd (23 augustus tot 22 september): liefhebbers van elektrische auto’s, zijn gek op autorijden en kiezen liever een praktische auto dan een luxe.

Weegschaal (23 september tot 22 oktober): Een tikkende tijdbom die vaak rustig oogt totdat er iemand in de weg zit. Als dat gebeurt: berg je. Ze zijn wel milieubewust.

Schorpioen (23 oktober tot 21 november): Intuïtieve, maar berekende, voorzichtige rijders die over het algemeen weinig schade hebben. Ze zijn gek op oude gebruikte auto’s.

Boogschutter (22 november tot 21 december): Ze zijn heel relaxt achter het stuur, ze zijn netjes en geven vaak voorrang. Boogschutters doen hun auto altijd op slot.

Steenbok (22 december tot 19 januari): Voorzichtig in het verkeer en rijden zelden te hard. Ze zijn echter niet zo milieubewust.

Lees ook Dit zijn de drie meest intelligente sterrenbeelden Likeability of 5

Foutje gezien? Mail ons, we zijn je dankbaar