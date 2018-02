Publiek neemt maandag afscheid van Lubbers

Festivals en clubs bezoeken voor je studie en les krijgen van bekende dj's? Klinkt als muziek in de oren toch? Het Conservatorium van Amsterdam, was lange tijd de plek waar je enkel terecht kon voor een klassieke muziekopleiding, maar opent vanaf komend schooljaar de Amsterdam Electronic Music Academy (AEMA) en biedt een twee-jarige internationale opleiding tot dj en producer.

Het AEMA is ontwikkeld door het Conservatorium van Amsterdam (CvA) en het Amsterdamse dance-educatieplatform The School of House. Met een hoogwaardig en intensief opleidingsprogramma wil het Conservatorium jonge talenten helpen bij een professionele carrière als DJ/producer. Het lesaanbod bestaat uit studioproductie, dj-lessen, muziektheorie, lessen over de productie, de zakelijke aspecten van de dancewereld en ook is er aandacht voor de geschiedenis van dance.

De opleiding is een lang gekoesterde wens van Duncan Stutterheim, oprichter van ID&T (bekend van oa. Sensation): ,,Amsterdam is een van de belangrijkste steden ter wereld voor de dance. Er zitten hier zoveel geweldige artiesten en organisaties. Maar een opleiding op dit niveau ontbrak nog. Met AEMA kan een schat aan kennis en ervaring worden doorgegeven aan nieuw talent.” De opleiding werkt bovendien samen met Armada Music (het muzieklabel van Armin van Buuren) en muziekagentschap Massive Music.

Les van dj’s en op ‘excursie’ naar de club

De studenten krijgen niet alleen les van docenten van het conservatorium, maar ook van specialisten in het vak zoals Duncan Stutterheim en dj’s Joris Voorn en Tom Trago. Ook staan er ‘werkexcursies’ gepland naar clubs, festivals, studio’s en agentschappen. Verwacht geen saaie lokalen, de lessen worden gegeven op inspirerende locaties zoals de ADAM Toren, Q-Factory en Nachtlab Studios. Het rooster is zo gemaakt dat alle contacturen zijn ingepland van dinsdag tot en met donderdag. Vrijdag en maandag hebben de studenten ‘vrij’, maar eigenlijk moeten ze die tijd gebruiken om praktijkervaring op te doen tijdens feestjes en festival.

De lessen worden gegeven op inspirerende locaties zoals de ADAM Toren. Foto: ANP

Niet onderschatten

Joris Voorn (40) zit al meer dan 15 jaar in het vak en draait al jaren op de populaire feesten zoals Awakenings. ,,Er wordt tegenwoordig zoveel muziek gemaakt, maar dat komt niet altijd ten goede van de kwaliteit. De dance wereld kan wel wat hoogwaardige elektronische muziek gebruiken.”

Volgens Joris die zichzelf het draaien en produceren heeft aangeleerd, moeten de studenten een carrière als dj niet onderschatten. ,,Vroeger wilden jongeren graag rockster worden en nu is dat dj. DJ’s hebben een soort aanzien, maar dat is eigenlijk maar een klein deel van wat je echt ziet.” Joris zal de studenten zo nu en dan voorzien van een ‘goede wijze les’ en heeft meer een begeleidende functie. ,,Ik zal de studenten bijscholen over de realiteit van het vak, wat komt er allemaal nog meer bij kijken naast het muziek maken. Wat zijn de valkuilen van het vak?” Volgens Joris is de opleiding niet perse een garantie voor een glansrijke dj-carrière. ,,Je kunt nog zoveel vlieguren maken, je moet ook echt talent hebben en een onwijze drive voor muziek.” Tip voor aankomende studenten? ,,Het is belangrijk om je eigen signatuur neer te zetten, zodat je opvalt tussen de rest.“

Joris Voorn Foto: Joss Kottmann

Niet alles op school te leren

De 23-jarige Dante Klein (echte naam is Max Krul) heeft een van de grootste Spotify-hits gehad met Cheat Codes - Let Me Hold You (Turn me On) en werkte samen met Dimiti Vegas en Like Mike. Hij kreeg op zijn tiende zijn eerste dj-gear en studeerde later af aan de Herman Brood Academie. ,,Je ziet steeds vaker jongens van 15 jaar die al hele toffe tracks kunnen neerzetten. Elektronische muziek wordt steeds populairder. Volgens Dante Klein kun je heel veel dingen zelf aanleren, maar heeft een opleiding wel echt een meerwaarde. ,,Tijdens mijn opleiding Dance Production leerde ik dingen zoals netwerken, hoe werkt de Nederlandse dance-industrie, waar moet je aan denken bij het opstellen van een contract, die zaken leer je niet op YouTube.”

Kracht van klassiek instrument

Jeroen (30) en Steven (32) van dj-duo The Him waren al lange tijd werkzaam in de techno-scene, maar zijn pas drie jaar geleden zelf begonnen met draaien. Ze hebben hun krachten samengebundeld en toeren inmiddels door Amerika. Ook stonden ze in de voorprogramma’s van Kygo en The Chainsmokers. Jeroen heeft op het conservatorium gezeten en volgde destijds de opleiding creative production, dat was een combinatie van productie, teksten schrijven, gitaar spelen en muziekproductie. ,,Een opleiding tot dj of producer kan zeker helpen, maar er komen veel aspecten bij kijken die je niet perse op school kunt leren.”

Waar zijn de vrouwen?

DJ-duo The Him benadrukt dat het de kunst is om iets te creëren waardoor het publiek jouw muziek gaat herkennen en blijft waarderen. Wat ze als tip zouden meegeven aan aanstormende studenten? ,,Oefen ook eens met dingen waar je niet direct aan gedacht hebt, leer bijvoorbeeld een ander instrument spelen zoals een piano of gitaar! Een piano is voor ons onmisbaar in de studio. Wat dat betreft zit je bij het conservatorium echt op de juiste plek.” Maar zijn er tegenwoordig niet al genoeg dj’s? Steven en Jeroen hopen dat er ook wat meiden zijn die hun stem laten horen in de EDM-industrie en zich misschien wel aanmelden voor de opleiding. ,,De dance wereld wordt nu vooral gedomineerd door mannen. Er zijn wel veel vrouwelijke zangeressen en songwriters, maar er zijn nog maar weinig vrouwelijke producers.”