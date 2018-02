Partydrug mdma helpt bij genezen van veteranen

Veteranen gaan mogelijk mdma slikken ter genezing van ernstige trauma’s. Mdma is een populaire drug in het uitgaanscircuit en tevens een werkzame stof in de partydrug xtc. Deze drug staat momenteel nog geregistreerd als verboden middel. Maar eerdere studies naar de werking van de drug wijzen uit dat zo’n 80 procent van de patiënten met ernstig trauma is genezen, als deze in combinatie met psychotherapie werd ingezet.

Het onderzoek naar deze drug is gestart in de Verenigde Staten. Het land kampt met 870 duizend getraumatiseerde veteranen en is daarom dringend op zoek naar een genezingsmogelijkheid. De nood is vooral hoog omdat de farmaceutische industrie geen enkel nieuw medicijn aan het ontwikkelen is dat de veteranen zou kunnen helpen.

Geen terugval

In Nederland heeft de Arq Psychotrauma Expert Groep zich aangesloten bij het Amerikaanse onderzoek. Eric Vermetten, werkzaam bij Arq en bijzonder hoogleraar psychotraumalogie bij de universiteit Leiden/LUMC en hoofd van het onderzoekscentrum van de militaire geestelijke gezondheidszorg van defensie zei tegen de Volkskrant: „De onderzoeksresultaten met mdma tot nu toe zijn zo mooi, misschien te mooi om waar te zijn. Dat willen we graag uitvinden. In een van de studies genas 83 procent. In andere experimenten driekwart. Er was geen terugval. Genezen in mijn vak is moeilijk.”

Het is voor het eerst dat een geestverruimend middel zo’n grote kans maakt als medicijn te worden ingezet. Indien het middel wordt gebruikt bij het verwerken van een trauma, zal dat echter maar eenderde dosis mdma zijn van wat normaal gesproken in het uitgaansleven gebruikt wordt. Door de drug zou de patiënt zijn remmingen verliezen en openhartig kunnen praten over wat hem overkomen is.

Niet zonder gevaar

De drug is echter niet voor niets verboden en het gebruik daarvan is dan ook niet zonder gevaar. Toch staan er in de VS veteranen met een posttraumatische stressstoornis op de wachtlijst om mee te werken aan het onderzoek. Volgens Vermetten is de angst voor herbeleving zo groot dat veel veteranen niet in therapie gaan. „Met mdma blijft de patiënt rustig, zodat wat er gebeurd is bespreekbaar wordt en het verwerkingsproces een kans krijgt.”

