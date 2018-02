Oorlogsheld Marco Kroon werkt aan speelfilm

Elk jaar beoordeelt de UBS GLobal Real Estate Bubble Index aan de hand van een aantal criteria de huizenmarkt van steden over heel de wereld. Uit deze index is nu naar voren gekomen dat Amsterdam aangemerkt kan worden als zeepbel.

Amsterdam stond vorig jaar nog te boek als overgewaardeerd. Een stad wordt pas een zeepbel genoemd als de huizenprijzen per jaar gemiddeld met tien procent stijgen.

Andere steden in de zeepbel-categorie zijn Hongkong, Londen, Stockholm, Vancouver en Toronto. Uit de lijst van UBS komt naar voren dat de reden waarom veel mensen teveel betalen voor een appartement in de hoofdstad, de angst is om iets te missen. Ook wel de ‘fear of missing out’ genoemd.

Er is meer

En hoewel Amsterdam een mooie stad is, bezit ons land over meer dan alleen de hoofdstad. De dure huizenprijzen kunnen juist ook een reden zijn om verder te kijken of door te zoeken naar iets anders. Zo deed ook Marjo (32). Marjo woonde in Amsterdam, maar wilde waar voor haar geld. Na een tussenstop in Utrecht belandde ze uiteindelijk in Rotterdam.

„In Rotterdam heb je ruimte om te fietsen in de binnenstad en is er altijd plek voor je auto. Het is hier minder internationaal en gewoner. Ik heb het idee dat mensen die in Amsterdam wonen niet graag hun woonplaats uitgaan. Terwijl Rotterdam heel hip is. En nog geen overlast van Airbnb-toeristen! Ik ben superhappy dat ik in Rotterdam woon.”

Marjo is happy in Rotterdam. / Foto van Marjo

Overgewaardeerd

Ook Judith Thio-Walda (36) is van mening dat Amsterdam wordt overgewaardeerd. Thio-Walda woont in Enschede, waar ze het ontzettend naar haar zin heeft. „We hebben hier een ontzettend gezellige en bruisende binnenstad voor zowel jong als oud."

Thio-Walda vertelt dat ze voor haar werk af en toe in Amsterdam moet zijn. „Je merkt al op de weg ernaartoe dat het drukker wordt. Meer verkeer op de weg, en eenmaal in Amsterdam zijn de mensen gehaaster.” Thio-Walda is altijd blij als ze weer thuis is in Enschede. „Enschede wordt steeds groter, maar is gelukkig nog altijd rustiger dan Amsterdam. Als ik daar niet heen hoef, dan kom ik er niet.”

Amsterdam wordt overgewaardeerd. / Foto van Judith Thio-Walda

Net als Marjo en Thio-Walda, is ook Sarah Mangar (27) van mening dat Amsterdam te duur en te druk is. „Ik woon in de buurt van Den Haag en betaal een schappelijke huur, heb een voor en achtertuin, en altijd een parkeerplek. Dit zijn drie dingen die ik niet in Amsterdam zou kunnen terugvinden” aldus Mangar.

Amsterdam is te duur en te druk. / Foto van Sarah Mangar

Geen zorgen dus dat je iets mist. Buiten de hoofdstad is genoeg te zien en te beleven en dan krijg je ook nog goede huizenprijzen, een parkeerplek en een achtertuin.

