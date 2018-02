NS Reisplanner vol carnavalsnamen

Het Europees Parlement stemt donderdag over het afschaffen van de aparte zomer- en wintertijd. Vijf vragen over het twee keer per jaar verzetten van de klok.

Hoe is het ontstaan?

Het verzetten met de wijzers heeft alles te maken met het besparen van energie. In de Eerste Wereldoorlog waren het de Duitsers die in 1916 met de tijd speelden om op die manier het gebruik van kolen te beperken. In Nederland vond de overheid dat een goed idee en voerde eveneens de zomertijd in. Na de Tweede Wereldoorlog werd het verschil tussen zomer- en wintertijd afgeschaft.

Huh, maar we hebben nu toch nog steeds winter- en zomertijd?

Klopt, want vanwege de oliecrisis van 1973 werden in heel Europa energiebesparende maatregelen genomen. Het wederom invoeren van de zomertijd moest er onder meer voor zorgen dat mensen optimaal gebruik konden maken van het daglicht en thuis later de lampen aan hoefden doen. Landen als Spanje, Albanië en Griekenland begonnen er in 1974 en 1975 mee. Nederland volgde het voorbeeld in 1977.

Waarom is er in de loop der jaren steeds meer kritiek gekomen op het verzetten van de klok?

Het zou een negatieve invloed hebben op het bioritme van mensen. Uit onderzoek in opdracht van het Europees Parlement blijkt dat het menselijk lichaam zich niet altijd kan aanpassen aan het verzetten van de klok. Het is vergelijkbaar met een jetlag na een lange vliegreis. Het verstoren van het bioritme kan gewichtsproblemen en zelfs een depressie veroorzaken.

Hoe zit het met de energiebesparing?

Er zijn vandaag de dag veel meer alternatieve grondstoffen en energiebronnen, waardoor de energiebesparing door de zomertijd verwaarloosbaar is.

Maar moeten we nu de zomertijd of de wintertijd afschaffen?

Daar zijn de geleerden het nog niet over eens. De een zegt dat je beter de zomertijd kunt afschaffen, omdat de wintertijd de oorspronkelijke tijd is en het gunstigst is voor de mens. Want als het ’s avonds langer licht is, is de kans groot dat je later naar bed gaat en later opstaat. Terwijl het licht in de ochtend juist weer heel belangrijk is voor je bioritme. De ander beweert juist dat het verstandiger is om de wintertijd af te schaffen, zodat we vooral in de zomer langer buiten verblijven. Het vele daglicht heeft een positieve uitwerking op onze gezondheid, luidt het argument. Het Europees Parlement maakt dan ook geen keuze tussen de zomertijd of wintertijd, dat moet een speciale commissie uiteindelijk bepalen. Een definitief besluit is sowieso nog ver weg, dus voorlopig zitten we nog wel even vast aan het verzetten van de klok. Op 25 maart mogen de wijzers weer een uurtje vooruit en op 28 oktober weer achteruit.

