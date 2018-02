Mogelijk verband explosief en beschieting Nieuwegein

Mannen hechten meer waarde aan Valentijnsdag dan vrouwen. Van de mannelijke respondenten zegt 70 procent graag Valentijnsdag te vieren als ze aan het daten zijn, bij de vrouwen ligt dat percentage op 60 procent. Ook in een relatie hebben mannen meer behoefte aan een romantisch onderonsje dan vrouwen.

Dat blijkt uit een onderzoekje van de Nederlandse dating-app The Inner Circle onder 850 vrijgezellen. Daarin komt ook naar voren dat mannen meer geld uittrekken voor een Valentijnscadeautje. „Zo’n zestig procent van de mannen trekt daar 25 euro of meer voor uit, bij de vrouwen is dat slechts 45 procent”, stelt David Vermeulen, CEO van The Inner Circle.

Luizenmoeder

Tijdens het onderzoek werd de vrijgezellen ook gevraagd met welke vrijgezelle BN'er het liefst op date zouden willen. Jennifer Hoffman, die nu te zien is als Hannah in de populaire TV-serie De Luizenmoeder, is veruit de meest begeerde vrijgezel van Nederland: meer dan de helft van de mannen brengt Valentijnsdag het liefst met haar door.

Jennifer Hoffman meest begeerde vrijgezel van Nederland. Foto: ANP

De Vlaamse presentatrice en DWDD-tafeldame Evi Hanssen komt op de tweede plek, model Touriya Haoud eindigt op drie. Buiten de landsgrenzen is een andere Jennifer het meest populair: Jennifer Lawrence is favoriet bij ongeveer de helft van de mannen. Emily Ratajkowski (31 procent van de stemmen) en Halle Berry (10 procent) maken de top drie compleet.

Ongeveer de helft van de vrouwen noemt Beau Schneider de populairste vrijgezel van Nederland. Acteur en DJ Géza Weisz is favoriet bij 30 procent van de vrouwen en Willem Spaaij eindigt op de derde plek.

Beau Schneider wordt door veel vrouwen begeerd. Foto: ANP

Internationaal is acteur Zac Efron het populairst, maar bijna evenveel vrouwen gaan nog steeds voor de 54-jarige Brad Pitt. Gerard Butler (bekend van 300 en The Phantom of the Opera) komt op de derde plek. Slechts een op de twintig vrouwen vindt Drake de meest begeerde, buitenlandse vrijgezel.