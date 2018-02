Leonardo waarschuwt in Amsterdam voor doemscenario

Welke reiziger bleef jou het afgelopen jaar bij? En hoe wil je diegene in het zonnetje zetten?

De afgelopen maand werden deze vragen aan het NS-personeel. Het doel: drie reizigers door hun mooie verhaal verrassen. Een vierde verhaal (zie de oproep onderaan) verdient net zo'n mooie bos en een plek in Metro. De tweede reiziger die werd verrast is Richard Wendel (50).

Veel lieve reizigers

Hoofdconducteur José stuurde een indrukwekkend verhaal in: ,,Ik heb heel veel lieve reizigers in de trein van wie ik mooie verhalen, complimenten of soms een reep chocola als cadeautje krijg, maar niets overtreft dit. Ik kwam Richard tegen in de trein en maakte een praatje, omdat onze zonen elkaar kennen. En in een bijzinnetje liet hij even vallen dat hij op Station Amsterdam Zuid een leven heeft gered. Hij doet er heel bescheiden over, maar ik kreeg kippenvel van zijn verhaal: dit soort helden verdienen een bloemetje."

Mond-op-mondbeademing

José (49) sprak voor de verrassing met Richard af op station Amsterdam Zuid, waar hij in september een 87-jarige man op een bankje zag hangen in een wachtruimte. ,,Ik ben instructeur BHV en vrijwilliger bij de brandweer. Op weg naar mijn trein zag ik een conducteur over meneer Logemann gebogen staan. In een split-second ben ik naar meneer Logemann toe gelopen. Daar denk ik niet bij na, je moet direct handelen als je zoiets ziet. Noem het beroepsdeformatie. Ik riep hem aan, maar kreeg geen reactie. Toen wist ik dat het foute boel was en heb meteen triage gedaan. Ik voelde eigenlijk geen hartslag. Dus ik haalde hem van de bank af, ik had al snel in de gaten: dit is echt niet goed. Ik heb toen mond-op-mondbeademing gegeven en hartmassage. Maar je redt dat bijna niet in je eentje. De conducteur belde ondertussen met de veiligheidskamer. Toen kwam er AED en konden we meneer Logemann een schok geven. De tijd staat even stil, je vergeet alles om je heen en toen kwam er gelukkig een reactie."

Het loopt niet altijd goed af...

,,Ik heb meerdere reanimaties meegemaakt, maar het went nooit. Het loopt ook niet altijd goed af natuurlijk. Hier hoorde ik gelukkig direct dat het er goed uit leek te zien, dus ik kon met gerust hart de trein in. Ik moest wel even terug omdat ik mijn tas had laten staan, daaraan zie je wel dat het nog steeds indruk maakt. We hebben nog contact: meneer Logemann, zijn dochter en vrouw hebben me allemaal uitvoerig telefonisch bedankt en binnenkort zie ik meneer zelf ook weer. Hij woont in Maastricht, maar moet naar de tandarts in Amsterdam en dan spreken we even af."

,,Door zo'n gebeurtenis besef je ook weer hoe belangrijk het is om tijd door te brengen met elkaar", knikt José bewonderend. ,,Daarom heb ik niet alleen een bloemetje voor Richard gehaald, maar ook een bon voor een nachtje weg. Zodat hij zijn moeder of gezin kan trakteren." Richard: ,,Ik hang het verhaal inderdaad niet aan de grote klok, als José een vreemde was geweest had ik het niet verteld. Maar ik vind dit toch wel heel erg leuk. Bedankt, José!"

Verhaal inbrengen

Welke reiziger bleef jou het afgelopen jaar bij? En hoe wil je diegene in het zonnetje zetten? Laat het op de Facebookpagina van NS weten. Aan het eind van de maand kiezen Metro en NS één reiziger die we gaan verrassen.

Lees ook Welke treinreiziger bleef jou in 2017 bij? Likeability of 4

Foutje gezien? Mail ons, we zijn je dankbaar