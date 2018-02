Kou is goed voor de kassa

‘Laat die kou maar komen’, kopt strooizoutleverancier Manutan op zijn website. Niet zo raar, want het gaat de komende dagen flink vriezen en na het weekend kan hoogstwaarschijnlijk al de eerste marathon op natuurijs worden geschaatst. „Ja, hier gaat de vlag uit als er kou wordt voorspeld”, zegt campagnemanager Emmy Nota van Manutan lachend. Het bedrijf levert naast strooizout ook artikelen voor magazijn, werkplaats en buitenterrein. „Denk bijvoorbeeld aan strooizoutwagentjes, isolatiemateriaal, warmtekanonnen en kleding”, licht Nota toe. „De telefoon staat momenteel roodgloeiend. Het grappige is dat mensen altijd wachten tot de eerste sneeuw valt of de eerste vorst wordt voorspeld. Dan komen ze pas in actie, terwijl je ook een voorraad kunt aanleggen. Maar goed, wij klagen niet hoor, haha.”

Excuses

Manutan is niet het enige bedrijf dat profiteert van het bezoek van de ‘Russische beer’ aan ons land. Wat te denken van schaatsfabrikant Nijdam? Op hun website excuseert het van oorsprong Friese bedrijf zich al bij voorbaat dat het ‘in verband met vorstdrukte helaas kan gebeuren dat we soms iets later reageren’.

„Het is wel wat drukker dan normaal, ja”, zegt verkoopster Ammy Besselink. „Gelukkig hebben we voldoende schaatsen op voorraad. Wij sprongen hier een gat in de lucht toen diverse weerexperts zeiden dat in het weekend de eerste ijsbanen al open zullen gaan en dat er ook op ondergespoten weilanden geschaatst kan worden. Het aantal bestellingen vlogen omhoog. Met hoeveel? Dat is niet te zeggen, we zitten nu middenin de drukte. Geen idee hoeveel we zullen verkopen, maar het zal aanmerkelijk meer zijn dan in de afgelopen maanden. We houden het weer in de winterperiode altijd goed in de gaten en daar proberen we dan vervolgens op in te springen. Als de vorst lang aanhoudt zullen we mogelijk extra tijdelijke krachten voor in het magazijn moeten inhuren om aan de vraag van onze klanten te voldoen.”

Stoken

Of dat ervan komt is nog maar de vraag. Na volgende week woensdag zijn er twee scenario’s. Het ene scenario is dat de vorst doorzet, maar dan is het nog de vraag hoe lang dit zal duren. En er zijn ook berekeningen die zeggen dat het kwik vanaf woensdag weer richting de vijf graden boven nul zal gaan. ’s Nachts vriest het dan nog wel, maar overdag zal dooi optreden waardoor het ijs ’s middags langzaam smelt. Dikker zal het ijs in ieder geval niet worden.

Energiebedrijf Essent, dat in Nederland rond de 2,5 miljoen huishoudens van gas en energie voorziet, hoopt op het eerste scenario. „In de afgelopen periode was het niet echt koud”, aldus woordvoerder Jorrit de Jong. „Met deze kou op komst gaan de mensen meer stoken en dat is natuurlijk goed voor ons.” Met een temperatuur van min tien graden wordt er volgens De Jong vier á vijf kub gas per dag extra verbruikt per huishouden. „Dat komt neer op zo’n 3,5 euro extra per dag. Maar het is niet zo dat wij dat één-op-één verdienen. Dat komt omdat we verschillende constructies hanteren voor de inkoop van gas. Het is een risicovol product; in de zomer wordt er minder verbruikt, in de winter meer. Die risico’s proberen we uit te sluiten. Hoeveel we extra verdienen in een koude periode is dan ook moeilijk te achterhalen.”

