Holleeder: "Astrid zei: je moet Cor voor zijn"

Kriskras het strafdossier doorploegend werkte de rechtbank maandagmiddag in het proces van Willem Holleeder toe naar de komende zittingsdagen. Tijdens de 'inleidende beschietingen' was de toon richting Holleeder vooral nieuwsgierig, nog niet erg kritisch.

Kwade genius

,,Nee, kijk. U moet het zo zien ...." Het is maandagmiddag bijna vaste prik: rechtbankvoorzitter Frank Wieland werpt een kwestie op, Willem Holleeder haakt er op in. 'De Neus' praat honderduit. Het gaat van de hak op de tak. Over zijn gewezen 'bloedgabber' Cor van Hout, geliquideerd in 2003. Over zijn voormalige 'zakenpartner' Willem Endstra, doodgeschoten in 2004. En over John Mieremet, die in 2005 in Thailand werd vermoord.

Peter R. de Vries mocht het strafproces tegen Willem Holleeder maandag niet verder bijwonen.

Lees verder na deze advertentie Add Arrow

Mieremet was de kwade genius, zegt Holleeder. Eerst, toen die nog in leven was, met zijn partner-in-crime Sam Klepper. Later alleen. ,,Hij heeft na de aanslag op zijn leven in 2002 een heel spel gespeeld. Hij begon me van alles te betichten. In een paar weken werd ik van zijn beste vriend zijn ergste vijand."

Angst

Uiteindelijk, claimt Holleeder, kostte hem dat zijn veelbesproken relatie met Endstra. ,,Want Mieremet had daar veel geld staan en had Endstra aan alle kanten klem. Ik had ook geld bij Endstra staan. Maar Mieremet had de contracten, ik de toezeggingen. En Mieremet boezemde angst in." Even stil: ,,Tsja, dan ben ik gewoon de lul."

Zussen

Het is niet het enige moment dat er wordt gelachen, deze eerste twee uur dat Holleeder zelf wordt ondervraagd. Inleidend, vanuit ,,een bird's-eye view", zoals Wieland het noemt. Vanaf de Heineken-ontvoering in 1983 tot kort na de eeuwwisseling. Veel zaken passeren. Wieland vraagt, Holleeder legt uit. Ook over Cor van Hout. En zijn zussen.

Lees ook Borst: Stop met hysterie rond grappen Voetbal Inside Likeability of 6

Van Hout heeft hij niet vermoord, zegt Holleeder. Diens liquidatie werd aangestuurd door het duo Klepper/Mieremet, vanwege een openstaande boete in een drugskwestie. De bewering van zijn zussen Astrid en Sonja dat híj Van Hout liet doodschieten, is ,,echt de grootste onzin die er is. Astrid heeft tussen 1995 en 2003 altijd gezegd: 'Wim, je moet Cor voor zijn. Want hij gaat jou en Sonja vermoorden. Hij háát je'. Maar ik geloofde daar niks van. Ik zei altijd: je schiet iemand toch niet dood alleen omdat je hem haat?"

Foutje gezien? Mail ons, we zijn je dankbaar