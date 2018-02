Documentaire MH17 te zien op National Geographic

Hij woont in Londen, is de schoonzoon van een van de rijkste mannen ter wereld en is volgens de gegevens van de Britse Kamer van Koophandel een Nederlander. Advocaat Alex van der Zwaan heeft dinsdagmiddag toegegeven dat hij heeft gelogen tegen speciale aanklager Robert Mueller in het onderzoek naar Russische inmening in de Amerikaanse presidentsverkiezing. Maar wie is deze Nederlandse advocaat eigenlijk?

Om te beginnen, Alex Van der Zwaan werd dinsdag aangeklaagd door Robert Mueller voor het verbergen van mails die belangrijk zijn in het onderzoek van de aanklager. Mueller doet namelijk onderzoek naar de vermeende Russische invloed op de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016, omdat Rusland tijdens de verkiezingstrijd e-mailadressen van belangrijke Democraten zou hebben gehackt en daarnaast misleidende informatie en propaganda op het internet hebben verspreid.

Robert Mueller (midden) onderzoekt de vermeende Russische invloed op de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016. Foto: ANP.

Alex van der Zwaan is een 33-jarige Nederlandse advocaat die familiebanden heeft met de Russische elite. Zijn schoonvader is namelijk de Oekraïens-Russische German Khan, die rijk is geworden in de olie-industrie.

'Deelnemende advocaat'

Tot een paar maanden geleden werkte Van der Zwaan in het Londense filiaal van het Amerikaanse advocatenkantoor Skadden. Dat kantoor werd door het Oekraïense ministerie van Justitie ingehuurd om een rapport te maken over Joelia Timosjenko, de voormalige premier van dat land.

Van der Zwaan werkte aan dat rapport mee. Op de website van de regering van Oekraïne werd hij omschreven als een „deelnemende advocaat" die zich toespitste op „grensoverschrijdende transacties en geschillen over verschillende sectoren", schrijft Newsweek. Ook zou hij volgens het rapport vloeiend Russisch spreken. Het rapport zou moeten worden ingezet om de omstreden vervolging van Timosjenko te rechtvaardigen. Volgens onder meer de VS en de EU was haar arrestatie namelijk politiek gemotiveerd.

'Persoon A.'

Toen agenten Van der Zwaan in november ondervroegen over het Timosjenko-rapport, loog hij over zijn contacten met Rick Gates, een voormalig adviseur voor de campagne van Trump in 2016. Daarnaast loog hij ook over iemand die de documenten 'persoon A.' noemen. 'Persoon A' zou Van der Zwaan sinds 2014 niet meer hebben gesproken, maar volgens de rechercheurs sprak hij in september 2016 nog met beiden over het Timosjenko-rapport, en nam hij de gesprekken op.

Gates werd al in oktober vorig jaar, samen met zijn vroegere medewerker Paul Manafort (de voormalige campagneleider van Trump) aangeklaagd door Robert Mueller. Op 3 april hoort Van der Zwaan of hij wordt veroordeeld of niet. Tot die tijd mag hij de Verenigde Staten niet uit. De Nederlandse advocaat wordt niet verdacht van het bemoeien met de verkiezingen zelf.

Hoewel veel Amerikaanse deskundigen van Van der Zwaan eerder zien als 'de kleine vis' in een groter onderzoek, is het wel de vraag waarom hij heeft gelogen. Liegen tegen de FBI is een misdrijf.

