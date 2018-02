Deze vreemde dingen doen mensen in de trein

Wie regelmatig met de trein reist, ziet soms vreemde dingen. En wie regelmatig in alle vroegte met de trein reist, ziet dat mensen soms niet altijd ochtendmensen zijn. Nog even lekker ontbijten, je make up opdoen of je baard even bijscheren. Mensen doen het allemaal in de trein.

Vanochtend postte Twitteraar en journalist Rianne Meijer een foto van iemand die inderdaad nog even de gezichtsbeharing aan het bijwerken was. En ook hier op de redactie horen we soms vreemde taferelen die in de trein plaatsvinden. We besloten een rondgang te doen op Twitter en verzamelden de meest uiteenlopende dingen die we toch liever niet in de trein hadden meegemaakt.

Zo zijn er muzikale reizigers, maar ook iets minder muzikale reizigers

Maar ook liefhebbers van frikadellen én kerst

Dit is vreemd, maar niet heel vreemd, toch?

Wacht, het ging om plassen. Niet passen. Ieks!

Tja, moet toch ook gebeuren

Er wordt in elk geval goed op de persoonlijke hygiëne gelet

Misschien iets te goed

Oké, veel te goed

Gelukkig is er ook een hoop liefde...

Van beide kanten

Of zelfliefde

Lekker rock 'n' roll..?

En als je pech hebt?

Wat zijn de meest vreemde dingen die jij meemaakte in de trein? Laat het ons weten met de hashtag #treinleven!