De schaatsen kunnen zeker weten uit het vet!

Het gaat flink vriezen en na het weekend kan hoogstwaarschijnlijk al de eerste marathon op natuurijs worden verreden.

Russische beer

De Russische beer komt naar Nederland, dat betekent dat koude en droge lucht vanuit Siberië naar Nederland komt. „Haha, is die term weer gevallen?”, lacht Jaco van Wezel, meteoroloog bij Weeronline. „We moeten nog even geduld hebben, maar er komt inderdaad strenge vorst aan. Vanaf donderdag wordt het kouder, maar pas na het weekend merk je echt dat de Russische beer in ons land is. Dan hebben we strenge vorst in de nacht en in de vroege ochtend. Plaatselijk kan het kwik dan wel min twaalf graden aantikken. Dus ik raad iedereen aan om zich warm aan te kleden als ze naar school of werk gaan. Een koutje heb je zo te pakken. Een muts, sjaal en handschoenen zijn zeker geen overbodige luxe.”

Marathon

Deze winter is het nog niet zo koud geweest benadrukt Van Wezel die honderd procent garantie geeft dat er geschaatst kan worden. „Ik verwacht dat in het weekend de eerste ijsbanen al open zullen gaan en dat er ook op ondergespoten weilanden geschaatst kan worden. En als het meezit kan maandag al de eerste marathon op natuurijs worden verreden, anders wordt het dinsdag. Volgens de berekeningen maken Arnhem en Haaksbergen daarop de meeste kans. Mooi toch? Net op tijd voor de olympische schaatsers. Zij zijn dan toch net terug uit Zuid-Korea? Kunnen ze mooi hun jetlag verwerken, haha.”

Over de Elfstedentocht durft Van Wezel ook al een uitspraak te doen. „Die wordt volgende week zeker niet gehouden, haha. Het is nog te vroeg om over diep water een uitspraak te doen. Van maandag tot en met woensdag zal het ’s nachts hard vriezen en wordt het overdag niet warmer dan een graad boven nul. Dat zijn perfecte omstandigheden om het ijs te ‘laten groeien’. Op sommige plekken zal het ijs misschien tien centimeter dik worden en zullen enkele enthousiastelingen zich zeker aan een schaatstochtje wagen, maar de KNSB houdt volgens mij een ijsdikte aan van 12 centimeter. Om dat te bewerkstelligen zal het toch de hele week moeten vriezen.”

Twee scenario’s

En of dat ervan komt is nog maar de vraag. „Na woensdag zijn er twee scenario’s. Het ene scenario is dat de vorst doorzet, maar dan is het nog de vraag hoe lang dit zal duren. En er zijn ook berekeningen dat het kwik vanaf woensdag overdag weer richting de vijf graden boven nul zal gaan. ’s Nachts vriest het dan nog wel, maar overdag zal er dooi optreden waardoor het ijs ’s middags langzaam zal smelten. Dikker zal het ijs in ieder geval niet worden. Het is jammer voor de schaatsliefhebbers dat de Russische beer niet in januari is gekomen, want dan is de zon minder krachtig dan in februari en blijft het overdag gemakkelijker vriezen.”

Overigens is het niet zeldzaam dat de Russische beer ons land bezoekt. „Dat er wind uit het oosten komt, gecombineerd met een hogedrukgebied boven Scandinavië, gebeurt het hele jaar door”, zegt Van Wezel. „Alleen als dit in de winter gebeurt, noem je het de Russische beer. Wel is het zo dat door de klimaatverandering het steeds minder koud wordt. Er zal altijd wind uit het oosten blijven komen, maar vijftig jaar geleden zou het onder deze omstandigheden toch zeker wel een of twee graden kouder zijn geworden.”

