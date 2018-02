Brabantse schaatser zakt door ijs en overlijdt

Pas op voor opgelapte iPhones, waarschuwt de Consumentenbond. De aanbieders van deze zogenoemde refurbished toestellen hebben echter nog wel wat aan te merken op de test.

Eenderde

Opgelapte iPhones zijn niet altijd een geschikt alternatief voor een nieuw toestel, luidt de conclusie van de Consumentenbond na een steekproef waaruit slechts een derde van de refurbished iPhones als een goede deal wordt bestempeld. „De toestellen zijn meestal niet veel goedkoper dan nieuwe en presteren vaak minder”, staat te lezen op de website van de Consumentenbond die 18 refurbished iPhone 6s-modellen in de best beschikbare conditie bij negen aanbieders kocht.

„Op zich is het goed dat de Consumentenbond goed naar onze markt kijkt”, zegt Rogier van Camp die zes jaar geleden Leapp oprichtte. „Er is onder meer gekeken naar prijs, interne kwaliteit, cosmetische staat, accu, garantie en accessoires. Maar ik mis de neutraliteit. Waarom oproepen tot het kopen van nieuwe toestellen? Ik mis het hele circulaire aspect, dat het goed voor het milieu is om tweedehands toestellen aan te schaffen. En daarbij bieden wij ook echte ondersteuning. We hebben in Nederland 25 winkels waar onze klanten terecht kunnen.”

Goedkoop?

Volgens de Consumentenbond waren de opgelapte telefoons €72 (17 procent) goedkoper dan een nieuw toestel. Dat is relatief weinig. De hoge kortingen tot wel 44 procent, waarmee de aanbieders de telefoons aanprijzen, zijn gebaseerd op de adviesprijs van een nieuw toestel. De actuele laagste prijs ligt echter veel lager en de aanbieders stellen de zaken dan ook te rooskleurig voor. „Tsja, wat is goedkoop”, vraagt Van Camp zich af. „Een nieuwe 6s kost nieuw zo’n 530 euro, bij ons betaalt de klant voor de vijf-sterren uitvoering oftewel de beste kwaliteit 419 euro. Dat scheelt ruim 100 euro. Is dat relatief weinig? Ik vind van niet. Ik vind dat veel geld.”

Verbijstering

Naast Leapp is ook Forza één van de negen aanbieders van opgelapte iPhones die onder de loep werden genomen. Algemeen directeur Jan-Willem van Dijk reageert verbijsterd op de testresultaten waarin zijn bedrijf volgens de Consumentenbond slecht scoort. „We scoorden op alle punten goed, zo zijn we samen met Swoop en Coolmix over het algemeen het goedkoopst. Maar volgens de Consumentenbond slaan wij de plank behoorlijk mis op cosmetische kwaliteit. Deze conclusie komt ons uitermate vreemd over. Ieder Forza-toestel wordt diverse keren gereinigd, vuil kan om die reden niet worden aangetroffen. Wij hebben de Consumentenbond om die reden dan ook verzocht om ons foto’s van de geteste Forza-toestellen toe te sturen. Hierop kregen we alleen een hooghartig mailtje waarin werd vermeld dat de onderzoeksresultaten niet worden gedeeld. Met 98% van onze klanten die ons aanbevelen én een review-score van een 9 op basis van bijna 3.000 onafhankelijke klantenreviews vertellen onze klanten ons iets anders. We leveren aan KPN, Telfort, Tele2, Belsimpel, Mobiel.nl, Wehkamp en Makro. Denk je echt dat deze bedrijven met ons in zee zouden gaan als we geen goede toestellen zouden leveren?”

Wraakactie

Van Dijk denkt dat de Consumentenbond nog een rekening had te verheffen met Forza. „Ik vind het opmerkelijk dat de Consumentenbond ons afrekent met dezelfde bewoordingen die wij in een artikel uit 2016 hebben gebruikt waarin wij melden dat de Consumentenbond de plank mis slaat met hun refurbished onderzoek. Ze hebben ons dat kwalijk genomen. Kijk maar naar de titel van ons bericht van toen en de letterlijke woorden die de Consumentenbond nu in haar artikel gebruikt.”

