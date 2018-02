Brabantse caissière stal tienduizenden euro’s

Onze liefde voor livemuziek groeit. In 2017 is een recordaantal mensen naar een concert geweest, daarmee is het jaar 2009 overtroffen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Bron: CBS

Klassieke en popconcerten trokken samen ruim 8,7 miljoen bezoeken. Dat is meer dan in het vorige recordjaar 2009 en een toename van drie procent ten opzichte van 2015. In totaal kreeg je in 2016 de kans maar liefst 19,9 duizend concerten te bekijken. Dat is ruim 12 procent meer dan in 2012, toen zowel het aantal concerten als het aantal bezoekers een dieptepunt bereikte. Concerten waren in 2016 goed voor ruim 37 procent van alle professionele voorstellingen. Andere soorten voorstellingen zijn bijvoorbeeld theater.

Daarnaast geven we als we een avondje naar een concert gaan ook meer uit aan zogenoemde 'publieksgebonden inkomsten' zoals de garderobe en drankjes. De horeca rondom concerten verdiende maar liefst 26 procent meer dan in 2012.

Randstad

Als je naar zo'n concert wil, moet je wel in de randstad zijn. De meeste concerten vinden namelijk nog steeds in de vier grote steden plaats. Vooral Amsterdam is de hoofdstad van de muziek. De podia in deze stad programmeerden in 2016 samen 10,4 duizend professionele podiumkunstvoorstellingen, 19,4 procent van het totale landelijke aanbod.

De Amsterdamse voorstellingen trokken in 2016 ruim 5,3 miljoen bezoekers, bijna 30 procent van het landelijke totaal. Van alle concertbezoeken vond 38 procent hier plaats.

