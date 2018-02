Brabantse agent oogst respect met emotioneel bericht

'In haar hoofd gaan de meest erge gedachtes rond, dat kan niet anders. Nog voor de deur achter ons dicht is, vraagt ze met een trillende stem: "Is het mijn man of mijn kinderen?"' schrijft hoofdagent Eric op Facebook. Eric werkt bij de politie in Den Bosch en deelt nu met heel Nederland hoe zwaar het is om mensen slecht nieuws te brengen.

Helaas is het een standaard onderdeel van het politiewerk, slecht nieuws brengen. Volledig openhartig vertelt hoofdagent Eric hierover op Facebook. In vier korte omschrijvingen wordt krachtig duidelijk hoeveel impact deze taak heeft op de politie zelf. 'Ik bel aan. De deur wordt geopend en beide ouders kijken ons aan. Zonder tijd te verliezen, vertel ik dat hun kind een ongeval heeft gehad en het zeer waarschijnlijk niet zal redden. Binnen twee minuten zitten de ouders achterin ons voertuig. Met gillende sirenes rijden we naar het ziekenhuis. Als we daar zijn, komt de vader binnen vijf minuten weer terug bij ons. Zijn houding, zijn blik spreken voor zich. Zijn kind heeft het niet gehaald' schrijft Eric.

Heel veel respect

Het verhaal over de ouders die hun kind verliezen en de andere drie omschrijvingen komen bij lezers keihard binnen. Mensen uiten massaal hun respect voor de agent en zijn collega's die deze onvoorstelbaar zware taak ook uitvoeren. 'Respect voor alle hulpverleners' en 'Ik ben zo trots op jullie' zijn veelgelezen reacties. De hoofdagent wil met zijn bericht laten merken dat ook politieagenten maar gewoon mensen zijn.

Net nadat ze bij iemand aan de deur hebben verteld dat zijn/haar vader, moeder, dochter of zoon is overleden kunnen ze jou wel tegenkomen. En dan is het volgens hem 'niet altijd makkelijk om het gesprek direct los te laten en soms beïnvloedt het ons bij het volgende optreden.' Dat is heel menselijk.

