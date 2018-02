Bol.com is gestopt met verkoop van lachgaspatronen

Het KNMI heeft code geel afgegeven in het oosten van ons land voor gladheid en zware windstoten.

Vanaf zaterdagavond zal de kans op gladheid toenemen door bevriezing van natte weggedeelten. In de nacht zal het in het oosten gaan sneeuwen, wat ook tot gladheid kan leiden. Later in de nacht gaat de sneeuw over in regen en verdwijnt de gladheid.

In het noordwesten van ons land zal het zondagochtend hard gaan waaien. Het KNMI waarschuwt dan ook voor zware windstoten. In het Waddengebied gaat het om windstoten tot 100 kilometer per uur, aan de Friese en Noord-Hollandse kust tot 90 kilometer per uur en landinwaarts in deze provincies tot 75 kilometer per uur.

