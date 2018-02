14-jarige Cherelle uit Zetten wordt vermist

Pim Stomps zit al 16 jaar op de ambulance. Hij is chauffeur en heeft het werk altijd met plezier gedaan, maar nu is de maat vol. Want zoals het nu gaat, kan het niet langer.

Veiligheid in gedrang

Ambulances met te weinig personeel aan boord zijn eerder regel dan uitzondering en personeel dát er is gaat gebukt onder een enorme werkdruk. Ze verdienen te weinig, werken standaard een paar uur over en hebben al tijden geen fatsoenlijke lunchpauze meer gehad. „Er blijven ritten liggen omdat er geen personeel is. Dit gaat ten koste van de veiligheid van mensen”, zegt Pim Stomps. Hij heeft zijn werk altijd met veel plezier gedaan, maar de laatste tijd zijn de arbeidsomstandigheden ernstig verslechterd. Maandag voert de 58-jarige Stomps daarom samen met collega’s uit Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Hollands-midden een stiptheidsactie.

Directe aanleiding voor de actie is een conflict over geld tussen werkgever Ambulancezorg Nederland (AZN) en het personeel, vertegenwoordigd door vakbond FNV Zorg & Welzijn. Vorig jaar is er door verantwoordelijk minister Bruins een bedrag van ruim 19 miljoen toegezegd, waarvan 5,4 voor scholing was. De rest zou besteed worden aan lonen voor het huidige personeel, maar dat geld is door AZN aan andere zaken uitgegeven. En dat is tegen het zere been van FNV. En dat van chauffeur Stomps. ,,Aan de ene kant loopt het personeel massaal weg vanwege de werkdruk en aan de andere kant wordt er niet geïnvesteerd in personeel dat wel blijft. Gesteggel is er altijd, maar in dit geval gaat het wel over mensenlevens.”

Racen

Zelf ondervindt Stomps de werkdruk iedere dag aan den levende lijve. ,,Je hebt de ene patiënt nog niet in het ziekenhuis gebracht of je wordt alweer opgeroepen voor de volgende rit. Er zijn dagen dat we 5 tot 8 diensten niet vol krijgen omdat er te weinig mensen zijn. Dat is in een regio als Rijnmond, waar ik rijd, heel erg veel.” Dat tekort heeft tot gevolg dat auto’s die wel vol zitten, van verder moeten komen en de 15-minutengrens in het gedrang komt. ,,Een auto moet bij een spoedrit in 15 minuten aanwezig zijn en dat wordt nu soms niet gehaald. In 99 van de 100 gevallen kom je op tijd, maar bij die ene ben je dan te laat. Kom je bij iemand met een hersenbloeding te laat, dan is de schade onomkeerbaar ”

En dus is het maandag tijd voor zogenaamde ‘stipheidsacties’. Simpelweg komt het erop neer dat personeel dat het werk volgens de wettelijk voorgeschreven regels gaat doen. Dit om te laten zien dat dat eigenlijk niet gaat met zo weinig mensen. Zo gaat Pim zich bij niet-spoedritten aan de wettelijke snelheid houden, houdt ambulancepersoneel zich aan de rusttijden van minimaal een half uur per dag en gaan ze de hygiëneregels handhaven zoals voorgeschreven. ,,Natuurlijk is dat niet leuk om te doen, maar het moet. En natuurlijk zorgen we ervoor dat de veiligheid van mensen niet in het gedrang komt.”

Reactie AZN

AZN laat in een reactie weten teleurgesteld te zijn dat FNV stiptheidsacties heeft aangekondigd in vijf regio’s. De ambulancezorg en de onderlinge verhoudingen worden volgens de AZN in deze vijf regio’s door de acties onnodig onder druk gezet.

