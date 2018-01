Wraak: sla of knuppel wekker kapot, of verdrink hem!

Neem vanaf maandag wraak op je wekker in Wekker Smash Store.

Baas

Hij is zo’n ondernemer die wars is van de gebaande paden en gruwelt van een onoriginele aanpak. Bovendien is hij een baas in het verzinnen van ludieke events om op speelse wijze aandacht op zijn matrassenstart-up te vestigen. Zo bedacht Joep Verbunt van Matt Sleeps eerder al de succesvolle Hangover Bar, Mattflix en Powernap Station, waar zijn matras telkens als rode draad doorheen liep.

Gehaat apparaat

Vanaf maandag opent zijn Wekker Smash Store, waar een deel van de winkel is omgetoverd tot slaapkamer en waar alles draait om ‘wraak nemen op de wekker’. Want dat is het apparaat met zonder twijfel de grootste haat-haatverhouding, vertelt Joep. De afgelopen weken is hij naarstig op zoek gegaan naar duizend wekkers die vanaf maandag naar hartenlust kapot kunnen worden gemaakt in de tijdelijke winkel in de 9 Straatjes. Een fikse zoektocht, beaamt hij. „We wilden van die echte ouderwetse wekkers met twee bellen en een oorverdovend rinkelend geluid dat pas stopt als je hem zelf uitzet of in ons geval sláát.”

Of verdrinken

Grof geschut wordt niet geschuwd in de Wekker Smash Store. Zo krijg je liggend op het matras in de nagebootste slaapkamer een XL-hamer en honkbalknuppel (en veiligheidsbril en helm) tot je beschikking om de wekker kapot te rammen als-ie afgaat. „Wraak voor al die keren dat-ie afging terwijl je nog niet klaar was om op te staan.” Meer een passieve wekkerkiller? Dan kun je het ding laten verdrinken in het aquarium. Op Facebook lees je hoe je een wekker kunt reserveren.

Onderzoeken

Maar waarom toch die wekkerhaat? Simpel, zegt de jonge ondernemer, ze zijn gewoon niet goed voor je. „Verschillende onderzoeken tonen aan dat wakker worden van een wekker ongezond is. Een wekker houdt namelijk helemaal geen rekening met je verschillende slaapfases en kan je midden in een diepe slaap wekken.” Het is veel beter om uit jezelf wakker te worden, vervolgt hij. „Dan ben je een stuk uitgeruster.” Een wekkervrij Amsterdam of zelfs Nederland blijft helaas een droom, al heeft-ie wel een suggestie voor Den Haag: accijns instellen op wekkers.

Blue Monday

De shop opent op Blue Monday, wat volgens velen de meest deprimerende dag van het jaar is, en sluit pas als alle duizend wekkers kapot zijn geslagen of verdronken. Voor mensen die niet naar de shop kunnen komen, is er een thuischallenge: neem het heft in eigen handen en deel je wekkerfilmpjes op social media met #wekkerchallenge. „Krijg je ook nog eens een waardebon van 100 euro”, promoot de ondernemer in hart en nieren. „We hebben er 100.000 euro voor over om Nederland wekkervrij te maken.”

Wekkervriendin

Zijn eigen wekker is trouwens geen telefoon of ouderwets apparaat, maar zijn vriendin. „Zij moet er altijd supervroeg uit.” Bij echte wekkers heeft hij de neiging ze kapot te slaan, „dat zal ik bij haar maar niet doen!”