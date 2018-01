Winnaars Postcodekanjer richten fonds op voor buren

Ja, het was een hard gelag voor een groot aantal inwoners van het in Friesland gelegen Eastermar. Meer dan een kwart van de huishoudens won meer dan 77.000 euro bij de Postcodeloterij, maar de rest bleef achter met lege handen.

Voor en na het vallen

De winnaars in het dorpje (waarin zo'n 1.800 mensen wonen) zijn echter de beroerdste niet. Drie van hen hebben namelijk een fonds opgericht om anderen te ondersteunen. „Het moet geen dorp worden van voor en na het vallen van de Kanjer", zo vertellen ze tegenover Editie NL.

Voor Nynke de Jong en haar man was het geen moeilijke beslissing. „Wij dachten altijd: als we een keer een groot bedrag winnen dan gaan we dat niet voor onszelf houden. Toen we hoorden wat we hadden gewonnen zei mijn man direct: ik ga een fonds oprichten."

Allemaal 100 euro

En mensen hoeven niet per se een groot bedrag in te leggen. Als 300 gezinnen allemaal honderd euro in het fonds stoppen is er al 30.000 euro beschikbaar.

„Ik zie nu veel buren die hun keuken gaan verbouwen of een nieuwe auto kopen. Maar daarnaast wonen ook mensen die hun kind niet eens op schoolreisje kunnen laten gaan", vertelt De Jong. Het fonds is dan ook vooral voor de armere in Eastermar. „Als je buren heel krap zitten en je hebt een goede band met ze dan steun je ze, dat doe je gewoon."

