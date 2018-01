Wie heeft de 14-jarige Cheyenne gezien?

De politie is op zoek naar de 14-jarige Cheyenne Schermer uit Bovenkarspel. Er is sinds donderdagavond om half acht 's avonds niks meer vernomen van het meisje. Haar familie maakt zich ernstige zorgen en roept via Facebook mensen op zich te melden als zij meer informatie hebben over hun vermiste dochter. In deze boodschap laten ze tevens weten haar 'kapot erg te missen'.

Signalement

Cheyenne Schermer is 1,77 meter lang en heeft opvallend lang blond haar. Ze draagt een zwarte jas van het merk Canada Goose zonder capuchon. Daarnaast heeft ze lichtbruine suède schoenen die lijken op die van het merk Timberland.

Grote zorgen

De familie doet een emotionele oproep op Facebook: „Cheyenne als je dit leest kom aub naar huis. Of laat iets van je horen. Mama en papa maken zich kapot veel zorgen xxx. Hou van je." Op zaterdagochtend lieten ze weten erg dankbaar te zijn voor de lieve reacties en het massale delen maar dat hun dochter nog niet terecht was.

Heb jij bruikbare tips of weet jij waar Cheyenne Schermer is? Neem dan contact op met de politie.

