Westerstorm teistert Nederland

In de nacht van dinsdag op woensdag vielen er hevige buien die gepaard gingen met flinke windstoten. In Vlissingen is zelfs een extreem zware windstoot gemeten van 141 kilometer per uur.

Het KNMI had dinsdag al voor woensdag tussen 03.00 uur 's ochtends en 18.00 uur 's avonds code geel afgegeven. Er worden vandaag dan ook opnieuw forse buien verwacht. In het hele land worden windstoten verwacht van 75 tot 100 kilometer per uur en aan de kuststreek kan dat oplopen tot 120 kilometer per uur.

Veel hinder

De hulpdiensten hebben het woensdag druk met alle meldingen die ze binnen krijgen over de westerstorm die Nederland teistert. In Berkel waaiden van zo’n tien woningen dakpannen af en kwam een deel van een gevel op straat terecht. Niemand is hierbij gewond geraakt. In de regio Zuid-Holland zorgde de storm al voor zeker vijftig meldingen voor de brandweer en ook in Utrecht is de brandweer naar eigen zeggen de hele nacht in de weer geweest met meldingen over stormschade.

Een deel van de gevel van een woning in Berkel en Rodenrijs is door de zware storm naar beneden gekomen. Foto: Joey Bremer/ANP

De storm zorgt woensdagochtend ook al vroeg voor problemen op de wegen. Zo meldt de VerkeersInformatieDienst (VID) dat op de A20 bij Rotterdam en op de A28 bij Groningen het water op de weg niet wegliep. Ook zijn op meerdere plaatsen bomen op de wegen gevallen.

Ook luchthaven Schiphol verwacht dat reizigers woensdag met vertragingen te maken krijgen. De problemen vallen woensdag aan het begin van de ochtend nog mee, maar volgens een woordvoerder van de luchthaven komt dat doordat luchtvaartmaatschappijen al eerder 150 vluchten van en naar Schiphol hadden geannuleerd. ,,De verwachting is wel dat reizigers er rekening mee moeten houden dat er vertragingen ontstaan. Daarom is het belangrijk dat mensen de reisinformatie goed in de gaten te houden. Het is hopen dat de storm meevalt.’’

Geen extra risico

Uit onderzoek van het Rode Kruis in december, blijkt dat 67% van de Nederlanders denkt geen extra risico te lopen als het stormt. De helft van hen gaat dan ook gewoon door met hun dagelijkse bezigheden. Wel sluit 83% de deuren en ramen en zorgt de helft van de Nederlanders ervoor dat zij genoeg boodschappen in huis hebben om de dag door te komen.

'Zet tuinmeubilair vast of binnen'

Minder mensen denken er echter aan om voorwerpen als tuinmeubilair of plantenpotten vast of binnen te zetten. In het Brabantse Heeze ondervond de politie daar in de nacht van dinsdag op woensdag de gevolgen van. ,,Wij verzoeken mensen om hun terrasmeubilair op te ruimen of vast te leggen. Deze nacht hebben we meerdere tafels, stoelen en banken van straat moeten halen'', aldus de politie in een oproep aan inwoners.

