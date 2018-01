De toekomst van de horeca ziet er goed uit, want de branche groeit explosief. We gaan steeds vaker uit eten en laten ons eten steeds vaker thuisbezorgen.

Vooral millennials eten graag buiten de deur, blijkt maandag uit cijfers van het FoodService Instituut Nederland. Van de 18- tot 36-jarigen gaat 29 procent minstens een keer per week uit eten. Dit tegenover 10 procent van de 51- tot 70-jarigen. Daarnaast laat 1 op de 3 millennials minstens een keer per maand eten bezorgen. Onder babyboomers is dit een een op de elf.

Opvallend is dat jongeren beduidend minder geld uitgeven aan een avondje dineren: gemiddeld 19,42 euro per persoon, terwijl babyboomers maar liefst 30,66 euro per keer uitgeven.

Fastfood casual

,,Jongeren kiezen steeds vaker voor ‘fastfood casual'', zegt voedseltrendwatcher Anneke Ammerlaan. ,,Dat is ergens op een laagdrempelige manier een hapje eten, als onderdeel van je avond.” Als voorbeeld noemt de trendwatcher SLA, een biologische saladebar in Amsterdam, Den Haag en Utrecht. ,,Je bestelt het eten aan de bar, kunt er gezellig zitten, maar blijft vervolgens niet de hele avond. Dat is een verschil met babyboomers, die uit eten zien als een luxe en voor wie het wél een avondvullende besteding is.”

,,De horeca wordt dynamischer en gespecialiseerder”, gaat Ammerlaan verder. ,,Nieuwe initiatieven poppen als paddenstoelen uit de grond.” Maar wel alleen in grote steden, benadrukt ze, omdat je als eetgelegenheid meerdere bezettingen per tafel nodig hebt, wil je eraan verdienen.

Foto: Unsplash.

'Niet te veeleisend'

Het valt haar op dat het in deze casual eetgelegenheden vaak de gast is die aan bepaalde voorwaarden moet voldoen, in plaats van dat de horecaonderneming zich aanpast aan de wensen van de bezoekers. ,,Neem Happy Italy. Het is goedkoop en het eten wordt bediend, maar je moet verder niet te veeleisend zijn. Ben je met een grote groep en wil je apart afrekenen, dan kan dat vaak niet.”

Waarom voornamelijk jongeren gebruik maken van ‘fastfood casual’? Die hebben volgens Ammerlaan de vrijheid. ,,Je ziet dat stellen, zodra ze een kind krijgen, vaker eten gaan bestellen. Ze zijn dan minder flexibel en zien uit eten meer als een moment waarbij je er echt even tussenuit bent. Zo werd dat vroeger gezien, toen je alleen uit eten ging als er iets te vieren viel.”

Personeel

De branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland (KHN) is blij met de groei maar geeft wel aan voor een uitdaging te staan. ,,Het wordt nog best ingewikkeld”, zegt Bernadet Naber, woordvoerder van KHN. ,,We verwachten de komende jaren een tekort aan personeel van 15 procent. En we zijn natuurlijk niet de enige branche die staat te springen om extra personeel.”

Om meer personeelsleden te werven wil de branche werknemers enthousiasmeren om in te zetten op langdurig behoud van personeel. ,,De horeca is niet alleen geschikt voor een vakantiebaan, je kunt er ook carrière maken”, legt ze uit. Daarnaast wil de branche werknemers bewust maken om vaker met hun personeel om tafel te gaan. ,,De nieuwe generatie medewerkers wil iets anders. Waar koks vroeger het hele weekend wilden werken in de keuken, willen ze nu vaker een goede balans tussen werk en privé, en af en toe ook een weekend vrij zijn.”

