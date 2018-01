Volleybalcoach veroordeeld voor filmen speelsters

Volleybaltrainer Vincent M. is vrijdag veroordeeld voor het stiekem filmen van vele jonge meisjes in hotel- en kleedkamers. De rechtbank legde een celstraf op van acht maanden, waarvan zes maanden voorwaardelijk, plus een taakstraf van 150 uur. Ook mag hij tien jaar geen volleybaltraining meer geven.

'Uit nieuwsgierigheid'

Een van de minderjarige volleybalsters betrapte hem in maart toen hij haar onder de deur van het kleedhokje door met zijn mobiele telefoon probeerde te filmen. Het 14-jarige meisje stapte naar de politie waarna de trainer werd gearresteerd. Op het mobieltje trof de politie nog veel meer naakte beelden aan van de volleybalsters.

Vincent M. bekende dat hij jarenlang filmpjes maakte van de meisjes, die hij kopieerde naar zijn laptop. Hij noemde het 'nieuwsgierigheid zonder seksueel motief'. Om hoeveel filmpjes en slachtoffers het precies gaat, is nog niet duidelijkheid. Dat komt doordat de verdachte weigert om het wachtwoord van zijn laptop te geven. De politie is er tot dusver ook nog niet in geslaagd om zijn computer te kraken.

Seksuele relatie

De 28-jarige trainer is ook veroordeeld voor seksuele handelingen die hij heeft verricht met een minderjarige speelster uit zijn team. Op zijn telefoon ontdekte de politie een chatsessie met het 15-jarige meisje met wie hij twee maanden een seksuele relatie had. Het meisje vertelde tegen de politie dat ze seks met elkaar hebben gehad, maar de trainer ontkent dat. Wel bekent hij dat ze hebben gezoend en elkaar hebben gestreeld. Dat meldt Omroep Brabant.

Vertrouwen geschaad

Jarenlang trainde Vincent M. beachvolleybalsters in Eindhoven en zaalvolleybalsters in het Brabantse dorpje Zeeland. De rechtbank oordeelde vrijdag dat de trainer misbruik heeft gemaakt van zijn positie en daarmee het vertrouwen van de speelsters ernstig heeft geschaad.

