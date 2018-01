Vijftig gezinnen gaan stroom prepaid betalen

Wie gebruikmaakt van prepaid met zijn telefoon zal soms wel eens door zijn belminuten of MB's heen raken, waardoor je even niet meer kan bellen of appen. Daar is het dus een bekend systeem, maar de betaalwijze gaat nu als proef ook voor energie gelden.

Rotterdam en Arnhem

In Rotterdam en Arnhem gaan verschillende huishoudens - vijftig in totaal - hun energie prepaid betalen. Dus is er geen tegoed meer, dan gaat alles in het huis op zwart. De bewoners moet hun krediet dan weer zelf opwaarderen. De test wordt gedaan bij gezinnen die moeite hebben met het betalen van hun energierekening. Deze hebben zelf toestemming gegeven voor hun deelname aan deze proef.

De prepaidmethode heeft als gevolg dat er geen hoge kosten meer gemaakt zullen worden. „Vaak stapelen de rekeningen zich op bij dit soort klanten. Deze prepaidmeter moet voorkomen dat de kosten verder oplopen", vertelt Bram Drewes van Nuon tegen de NOS.

Jaarlijks wordt in 10.000 huishoudens de stroom afgesloten, wanneer mensen na meerdere aanmaningen nog steeds hun betalingsachterstand niet hebben weggewerkt. Dit brengt altijd enorm veel rompslomp en dus ook kosten met zich mee. Bovendien kan zodra de familie in kwestie weer geld beschikbaar heeft de stroom direct weer aan worden gezet.

Vrieskou

Als de stroom nu afgesloten wordt, blijven gezinnen soms ook in de kou zonder stroom zitten, dat mag met het prepaidsysteem niet meer. De schakelaar moet weer omgezet worden als het twee dagen of langer vriest.

Foutje gezien? Mail ons, we zijn je dankbaar