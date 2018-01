Verkeersboete voor downpatiënt: 'Onbegrijpelijk'

Was je hard op zoek naar een salade van Johma, maar kon je ze bij jouw Albert Heijn niet vinden? Dat klopt, op dit moment zijn er bij Albert Heijn geen of minder salades van Johma verkrijgbaar. De supermarktketen slaagt er niet in om nieuwe commerciële afspraken te maken met de fabrikant, zo laat Albert Heijn weten. Johma is daarom gestopt met de leveringen.