Vader Insiya dreigt met aangifte tegen Amber Alert

De vader van het in 2016 ontvoerde meisje Insiya dreigt aangifte te doen tegen Amber Alert. Shezhad Hemani stuurde vanuit India brieven, waarin hij eist dat de foto van zijn 3-jarige dochter van de site wordt verwijderd. Hij eist tevens dat het vermissingsbericht en de liveblog van het meisje worden weggehaald. Dit schrijft RTL Nieuws.

Hoofdverdachte

Inisiya werd in 2016 ontvoerd uit de woning van haar oma in de Amsterdamse wijk Watergraafsmeer. Hemani geldt als hoofdverdachte in de zaak. Er wordt vanuit gegaan dat Hemani de opdracht gaf tot de ontvoering.

Door de rechtbank in Den Haag werd vorige maand geoordeeld dat het meisje onrechtmatig in India wordt vastgehouden en onmiddellijk naar Nederland moet terugkeren. Hulp van de Indiase autoriteiten om dit voor elkaar te krijgen is tot nu toe achterwege gebleven. Naast Hemani worden nog acht andere personen ervan verdacht betrokken te zijn bij de zaak.

Eerder al aangifte

Hemani deed eerder al aangifte tegen de moeder van het meisje en misdaadverslaggever John van den Heuvel. De advocaat van Hemani, Gerard Spong, zegt niets te weten over de huidige eisen van zijn cliënt en gaf aan verder niet te willen reageren.

