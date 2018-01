Toestel keert terug op Schiphol na zuurstofprobleem

Een duik in het verleden, kijk in het heden en blik op de toekomst met Michael Mendoza, die deze vrijdag zijn big thirty viert in de Escape en zo’n 50.000 euro aan draaikunsten cadeau krijgt. ‘Het wordt gewoon lekker!’

Birthday bash competitie

Het is nogal een dingetje onder dj’s, vertelt hij, je eigen verjaardag vieren. ,,Iedereen haalt alles uit de kast om een nog vettere birthday bash dan de ander te geven.” Van Fajah Lourens tot Dyna en Biggi, ze gaven allemaal een ‘dik verjaardagsfeest’, maar hij is de aanstichter en aanvoerder van deze grappige dj-competitie: Michael Mendoza (op deze vrijdag 30 geworden) kwam vijf jaar geleden tot de conclusie dat er helemaal niets leuks te doen was op zijn verjaardag, dus besloot hij het heft in eigen handen te nemen: ik geef gewoon zelf een feestje!

Cadeautje!

De locatie was toen nog Air en bevriende collega’s kwamen niet met lege handen of met een bloemetje of Iris-cheque, maar met een set: ,,Leuk voor mij én voor hen.” Ook vanavond wordt lustig gestrooid met cadeaus voor de jarige job in de Escape, en er zijn nog enkele kaartjes te koop: ,,De line-up is zo’n 50.000 euro waard...” Met grote namen in de housescene als Gregor Salto en Sidney Samson en twee mystery guests slash twee hele goede vrienden van de dj. Wie het zijn? Nou, vooruit dan, lacht Michael zijn kenmerkende grote lach: ,,Sunnery en Ryan, je kent ze misschien wel...” Hijzelf was overigens nog hun mystery guest in New York afgelopen oud en nieuw. ,,We zijn nogal knallend het nieuwe jaar in gegaan.”

De Surinamerkaart

Lekker draaien met vrienden en collega's Sunnery en Ryan / Haris Faiz

De drie gaan ‘way back’, blikt hij terug, want hij zag hen als zestienjarig jongetje al draaien in de Escape en was helemaal gefixeerd op hun draaikunsten. Na afloop ging hij naar ze toe en sprak ze aan. ,,Best slecht eigenlijk, maar ik speelde de Surinamerkaart”, knipoogt hij. ,,Dat zijn we alle drie en schept toch een band.” Sunnery gaf zijn nummer. ,,Ik heb hem de dag erna in mijn enthousiasme wel 30 keer gebeld!” Lang verhaal kort: Michael ging naar hem toe en Sunnery leerde hem de beginselen van het draaien met platen, de rest deed hij allemaal zelf. ,,Ik sloot me op in zijn studio en kwam pas naar buiten toen ik het kon.”

Boggle, baby

Veertien jaar later zijn ze nog altijd de beste vrienden en hebben ze net een nieuwe plaat uitgebracht, Boggle, en de dj blijkt ook een danser wanneer hij een paar soepele moves maakt. ,,Dat is een Surinaamse manier van dansen.” Ze krijgen ‘megaveel support’ van andere dj’s, ,,David Guetta, Tiesto, Axwell en Nicky Romero hebben ons al gedraaid, dat geeft toch wel een kick.” Ajax-fans kunnen ook hun hart ophalen bij het nummer, want de in Zuidoost opgegroeide Amsterdammer is zelf Ajacied in hart en nieren en heeft een van de clubnummers verwerkt in de plaat. ,,Ik heb gewoon mijn inspiratie uit mijn Ajax gehaald en iedereen over de hele wereld kan dat nu horen, hoe mooi is dat?!”

Stijlfiguur x 2

In zijn paspoort staat Michael Piergolam, maar omdat zijn favoriete stijlfiguur alliteratie is, koos hij als dj-naam Michael Mendoza, ,,klinkt gewoon lekker.” Net als de housemuziek van dit stijlfiguur dat ook zijn eigen kledinglijn krijgt, waarin hij zelf nu al gekleed gaat, getuige de foto’s op zijn Instagram. Zelf omschrijft hij zijn sound als ‘house met een eetlepel seks’ en hij lacht veelbelovend: ,,Ook gewoon lekker.”

Instagram djmichaelmendoza

Grote liefde(s)

Moeite met 30 worden, had hij niet, al beseft hij nu wel dat hij nog een ding mist in zijn leven. Behalve zijn grote liefde muziek, zou hij graag die andere liefde vinden, verklapt hij. ,,Ik leef niet ván, maar voor de liefde.” Hij wordt nog vaak in een adem genoemd met zijn ex-vrouw Kim Feenstra met wie hij vijf jaar getrouwd was. Hun liefde ging jaren geleden over, ,,maar we zijn weer gewoon oké met elkaar, hoor, ik heb haar ook uitgenodigd voor mijn feestje.”

Nieuwsgierig

Michael kijkt met nieuwsgierige ogen naar de wereld en wil van alles weten waarom iets zo is. Heeft-ie van zijn vader. ,,Die belt me nog altijd op om over het nieuws te praten.” Ooit haalde hij de hoogste CITO-score van Amsterdam Zuidoost: 1 fout - „dat was nogal wat als Surinaams jongetje” - en na het gymnasium met Grieks als eindexamenvak, ging hij rechten studeren aan de UvA. Zijn carrière nam een vlucht en hij stopte met studeren, iets wat hij soms nog weleens jammer vindt, bekent hij. ,,Zeker als ik dan naar Suits kijk en spontaan jeuk krijg. Fuck, denk ik dan, dat had ik ook kunnen zijn!”

Logo

Maar verder mag hij niet klagen, grijnst Michael, die tijdens het draaien behalve toegeworpen bierviltjes met telefoonnummers en vrouwenondergoed ook weleens een huwelijksaanzoek heeft gekregen - ,,ik weet nog steeds niet van wie.” Ook mannen zijn fan. Zo was er ooit een boom van een vent die spontaan zijn shirt uitdeed om Michael zijn tattoo op zijn schouder te tonen, ,,van mijn logo...” Dat hij nu niet meer heeft, ,,maar die man dus wel!”

Geloof muziek liefde

Zelf heeft hij ook eeuwige tekeningen op zijn lichaam. Twee veren die staan voor wijsheid en vrijheid (,,mijn opa was Indiaan”), zijn naam in het Oudgrieks, de namen van zijn ouders en zus en het hartje met muziekfrequentie en faith, ,,het staat voor geloof, muziek en liefde, het belangrijkste in het leven.”

Is dit alles?

Twee jaar geleden was er even die realitycheck. Is dit het nou, dacht hij. ,,Ik was het draaien, de feesten en het nachtleven helemaal zat en vond alles maar oppervlakkig.” Het tij is gekeerd en hij heeft weer volle bak zin in alles en is zelfs bezig met verhuisplannen naar New York. Ook focust hij zich steeds meer op het zelf ontdekken van nieuw talent om mee te werken. Zo hoorde hij laatst de dochter van goede vriend Jörgen Raymann zingen en dacht: die gaat groot worden. ,,En ik ga nu een single met haar doen.”

Mike Mendo

Volgende week vrijdag is de eerste editie van zijn maandelijkse clubavond Evolution in Madam in de A’dam Toren, waar gedanst wordt met een panoramisch uitzicht op het IJ en heel andere koek is dan de house waarmee hij bekend is geworden. Zijn bruine ogen fonkelen als hij de zes letters uitspreekt: techno, ,,maar wel anders dan anders.” Vrouwvriendelijk, ,,en voor zowel de ravers die drie dagen hun bed niet zien als de overhemdjes na hun vrijmibo toegankelijk.” Zelf draait hij ook, onder alias Mike Mendo en hij wrijft zich al verheugd in zijn handen. ,,Ik ga een ziek dikke set draaien, het wordt gewoon lekker!”