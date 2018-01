Strandjutter in actie om strand schoon te maken

Het strandje bij het Topshuis op Neeltje Jans ligt al een paar dagen bezaaid met plastic afval. „Niemand die het opruimt, vandaar dat ik een actie op touw heb gezet.”

Ergernis

Bij de storm van vorige week zijn gigantische hoeveelheden plastic aangespoeld op een klein strandje aan de Zeeuwse kust. Tot grote ergernis van kunstschilder en strandjutter Inge de Groot uit Zierikzee voelde niemand zich geroepen om de troep op te ruimen. „Ik kom hier iedere dag op zoek naar mooi drijfhout om lijsten te maken voor mijn schilderijen en om van de natuur te genieten. Ik woon hier nu tien jaar, maar zoveel troep heb hier ik nog nooit gezien.”

Zeldzaam

Samen met Conny Schoenmakers heeft De Groot nu een actie opgezet om het strand schoon te maken. Komende zaterdag gaan ze met ongeveer vijftig vrijwilligers aan de slag: „Het zal niet makkelijk zijn, want een deel van het plastic ligt al onder een laag zand, dus we gaan met harken en scheppen aan de slag om alles weg te krijgen”, aldus De Groot. „Ik vraag dan ook aan iedereen die komt helpen om zijn eigen vuilniszak, hark en schep mee te nemen.”

Ook heeft De Groot raadslieden uitgenodigd om te komen kijken en als het kan om te helpen. „De grote stranden worden netjes schoongehouden door de gemeente, maar dit plekje niet”, zegt ze. „Hier komen nauwelijks mensen, waardoor er op dit stukje strand ieder voorjaar een zeldzame kolonie dwergsterns, én veel scholeksters komen broeden. Ze leggen hun eieren op het strand, gewoon in een kuiltje zand. Maar waar moeten ze nu zitten? En tussen het afval zitten ook veel kleine korrels. Als de vogels deze korrels oppikken, sterven ze met hun maag vol plastic.”

KiKa

Plastic is sowieso een groot probleem volgens De Groot. „Overal zie je steeds meer plastic afval. Het is een serieus probleem dat meer onder de aandacht mag worden gebracht. Mensen mogen wel wat bewuster worden. Ik hoop dat de mensen die zaterdag komen helpen ook hun kinderen meenemen. Overigens liggen er ook heel veel doppen. We hebben met KiKa afgesproken dat zij deze doppen krijgen. Zij hebben namelijk een afspraak gemaakt met een kunststof recyclebedrijf dat bereid is om per kilo ingeleverde doppen 20 cent rechtstreeks over te maken naar KiKa. Hoe meer doppen we dus sparen en inleveren, hoe meer geld er gaat naar KiKa.”

