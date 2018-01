Een westerstorm zorgt donderdag voor veel overlast in ons land. De storm is tussen 9.00 en 14.00 uur het hevigst. Metro houdt het belangrijkste nieuws voor je in de gaten.

Deze blog is gesloten.

Treinverkeer

Spoorbeheerder ProRail hoopt dat rond 17.00 uur de eerste treinen weer kunnen gaan rijden. Daarna duurt het nog even voordat alles bij het oude is. „Mensen in de avondspits gaan het zeker merken”, aldus een woordvoerder.

Lees verder na deze advertentie Add Arrow

De organisatie is bezig de schade die de storm heeft aangericht in kaart te brengen. Op tientallen plekken zijn bomen op de rails of op de bovenleiding gevallen. Het is nog niet duidelijk wat er moet gebeuren om de schade te herstellen en hoelang dat duurt. Daardoor kan ProRail niet met zekerheid zeggen wanneer het treinverkeer weer normaal is.

Door de storm zijn ook treinen, machinisten en conducteurs gestrand. Dat heeft ook gevolgen bij het opnieuw opstarten van het treinverkeer.

Code rood ten einde

Inmiddels is nergens in het land meer sprake van code rood. In heel Nederland geldt nu code geel.

Het gebied rondom Almere CS is afgesloten als gevolg van rondvliegend puin door de harde wind van de westerstorm.

Op het hoogtepunt van de storm, aan het einde van donderdagochtend, werd windkracht 11 gemeten bij Hoek van Holland en IJmuiden.

Zonder dak

Inwoners in onder meer Rotterdam, Dordrecht en Egmond aan Zee hebben niet langer een dak boven hun hoofd. De storm heeft bij tientallen huizen complete daken weggeblazen.

Het dak van een complete rij portiekwoningen is weggeblazen. Het gaat om huizen aan de Landmanstraat in wijk Charlois in Rotterdam Zuid.

Zo werd het platte dak van een rij portiekwoningen in Rotterdam Zuid als karton losgerukt door de wind en in Dordrecht waaide de platte daken van zo'n tien huizen aan de Oosterdiep af. In Dordrecht is de ravage groot, de dakbedekking ligt door de hele straat.

Platte daken van zo'n tien huizen in Dordrecht zijn weggeblazen door de storm.

In Egmond ging het dak van vier woningen de lucht in. Zo ver bekend zijn bij geen van de incidenten gewonden gevallen.

Tramverkeer Amsterdam start weer op

Het tramverkeer in Amsterdam wordt langzaamaan weer opgestart. Een woordvoerster van vervoersbedrijf GVB stelt dat de bovenleidingen die waren gesneuveld door de wind op de cruciale plekken zijn gerepareerd. Hier en daar moeten trams nog wel omrijden.

Stormschade aan een auto in Amsterdam Slotervaart.

Einde code rood in Randstad

Code rood geldt alleen nog in Gelderland en Overijssel. In de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Flevoland en in de IJsselmeergebieden is het weeralarm beëindigd.

Daarnaast geldt code oranje in Groningen, Drenthe en Limburg. De rest van het land heeft code geel. Volgens het KNMI neemt de wind steeds verder af.

'Storm over hoogtepunt heen'

In het westen van het land lijkt de storm over zijn hoogtepunt heen. De wind heeft nog wel een behoorlijke kracht, dus geldt voor de provincies in het westen nog wel code rood.

De storm trekt nu naar het oosten van het land. Daar worden nu windstoten van 130 kilometer per uur waargenomen.

Bus in water

Een lijnbus van Qbuzz is in Stadskanaal door een rukwind in het water naast de Pekelderstraat gereden. Een woordvoerder van Qbuzz laat weten dat er in de bus behalve de chauffeur slechts één passagier zat.

Beide inzittenden bleven ongedeerd. „Ze gebruikten een noodhamer om een raam van de bus in te slaan en verlieten door het gat het voertuig”, aldus de woordvoerder.

Doden

Er zijn drie doden te betreuren door de storm. In Enschede kwam een 62-jarige man om het leven toen een boom op een auto viel. Dat meldt de politie.

In Olst is een eveneens 62-jarige vrachtwagenbestuurder uit Zwolle omgekomen toen hij uit zijn wagen stapte om een tak weg te halen die op de weg lag. Juist op dat moment brak een andere tak af die hem fataal werd.

In het Gelderse Vuren overleed een 66-jarige man toen een plexiglasconstructie naar beneden kwam. Een man van 34 raakte zwaargewond. De politie is ter plaatse en de arbeidsinspectie doet onderzoek. Vermoedelijk heeft de harde wind ook bij dit ongeluk een rol gespeeld.

Dakplaten Schiphol

Op diverse plekken op de terminal van Schiphol zijn dakplaten losgewaaid. Daardoor kunnen reizigers niet naar binnen bij de vertrekhallen 1 en 2. Vertrekhal 3 is wel open en vanaf daar kan op alle plekken worden ingecheckt. De H-pier is uit voorzorg tot nader order gesloten, meldt de luchthaven.

Het dak van een seniorencomplex in Beek en Donk is door de westerstorm eraf gewaaid. /

Schade meer dan 10 miljoen euro

De verwachting is dat de storm voor fors meer schade zal zorgen dan 10 miljoen euro. Dat zei een woordvoerder van het Verbond van Verzekeraars. Het verbond denkt vrijdag in de loop van de ochtend een eerste echte raming van de schade te kunnen geven.

Concretere verwachtingen wilde de zegsman niet geven. In 2007 en 2013 heeft Nederland ook stormen meegemaakt waarbij de schade rond de 100 miljoen tot 200 miljoen euro uitkwam.

Vliegverkeer komt weer op gang

Het vliegverkeer op Schiphol begint weer op te starten. Sinds het middaguur kunnen vliegtuigen weer landen en vertrekken.

Binnen blijven

De Veiligheidsregio Noord-Holland-Noord raadt mensen aan binnen te blijven. „De storm zorgt op dit moment voor extreme omstandigheden in heel Noord-Holland-Noord”, staat op Twitter.

Op social media zijn diverse filmpjes te zien van mensen die omwaaien of niet tegen de wind inkomen.

Schiphol

Het vliegverkeer op Schiphol is zeer beperkt. De luchthaven besloot rond 11.15 uur het vliegverkeer stil te leggen en volgens een woordvoerder blijft dit voor inkomende vluchten zeker gelden tot het middaguur. Incidenteel vertrekt er nog een vliegtuig.

„Vluchten die klaarstaan voor vertrek, kunnen vertrekken. Maar dat is zeer mondjesmaat”, aldus de zegsman. „Zeer incidenteel kunnen vliegtuigen landen, maar in principe wijkt al het verkeer uit naar andere luchthavens.”

Eerder op de ochtend moesten volgens de woordvoerder enkele vliegtuigen een doorstart maken, omdat ze door de harde wind niet konden landen.

Tot nu toe zijn zeker 260 vluchten geannuleerd. Het gaat vooral om vluchten van en naar Europese bestemmingen.

Gevelplaten

Het gebouw van de Universiteit van Amsterdam op Science Park is ontruimd nadat gevelplaten van het dak naar beneden waren gekomen. Volgens de brandweer is er niemand gewond geraakt.

Het dak van het gebouw van de UvA op het Science Park is verdwenen. Foto: Laura Nales.

Volgens een woordvoerder is een persoon gewond geraakt toen hij onder een omgewaaide steiger belandde in Amsterdam-West. Hij moest worden bevrijd door de brandweer en is meegenomen naar een ziekenhuis. Het slachtoffer was nog wel aanspreekbaar.

Fietsers waaien weg

Op enkele plekken in het Rivierengebied zijn fietsers van de dijk gewaaid. Dat gebeurde onder andere langs de Maas bij Ammerzoden. Behalve een nat pak liepen de fietsers voor zover bekend geen verwondingen op.

Een bord is omgewaaid door de westerstorm op het strand van Hoek van Holland.

Zonnepanelen

Het gemeentehuis in Bronckhorst (Gelderland) is gesloten, nadat zonnepanelen van het dak waren gewaaid door de storm. Het terrein rondom het gemeentehuis is afgesloten, laat de gemeente weten.

Hele treinverkeer ligt plat

NS heeft alle treinverkeer in Nederland stilgelegd: „Zodra het kan wordt stormschade hersteld. Reizigers moeten er rekening mee houden dat door het grote aantal storingen herstel ook na de storm even kan duren en dat er beperkingen in het treinverkeer zijn”, aldus NS.

Windkracht 11

Ook bij IJmuiden is windkracht 11 gemeten. De wind daar had volgens het KNMI een snelheid van 104 kilometer per uur. Als dat een uur lang aanhoudt, telt het officieel als een zeer zware storm. Bij Hoek van Holland, waar ook windkracht 11 werd gemeten, is de wind inmiddels afgezwakt tot windkracht 9.

Op de boorplatformen voor de Nederlandse kust is windkracht 10 gemeten, een zware storm met windsnelheden van bijna 100 kilometer per uur. Af en toe waren er rukwinden van 120 tot 130 kilometer per uur, meldt Weerplaza.

Nog minder treinen

Er rijden nog minder treinen dan gepland. NS had de dienstregeling al aangepast, maar er rijden toch nog minder treinen.

„We hebben last van kapotte bovenleidingen door de storm. Ook zijn er treinen gestrand. Er rijden zeker nog wel treinen, maar minder dan de bedoeling was”, aldus een woordvoerster van NS.

Op diverse trajecten, zoals tussen Hoofddorp en tussen Rotterdam en Breda en Dordrecht, rijden helemaal geen treinen.

Veerboot Texel

De veerboot tussen Den Helder en Texel is uit de vaart genomen. „We hebben de dienst even gestaakt”, laat exploitant Teso weten. Hoelang de stremming gaat duren is nog niet bekend.

De veerdienst tussen Harlingen en Vlieland en Terschelling vaart nog wel, maar met vertraging van gemiddeld een uur, meldt rederij Doeksen. Wagenborg Passagiersdiensten vaart nog gewoon naar Ameland en Schiermonnikoog.

Tramverkeer Amsterdam plat

Het tramverkeer in Amsterdam ligt stil. Ook liggen een aantal pontjes over het IJ tussen Amsterdam Centraal Station en Amsterdam-Noord eruit, liet een woordvoerster van vervoersbedrijf GVB weten. Bussen en metro's rijden vooralsnog wel.

„Alle trams zijn stopgezet, omdat er te veel takken op de weg liggen en bovenleidingen kapot zijn.”

Voetgangers vliegen door lucht

Ook te voet kun je inmiddels niet meer normaal over straat. Deze voetgangers in Den Bosch vlogen meters de lucht in.

Zwaarste windstoot

In De Bilt is een windstoot van 122 kilometer per uur gemeten. Dat is volgens Weerplaza de zwaarste rukwind sinds 1990. Het record voor De Bilt is 133 kilometer per uur, op 20 januari 1960.

De zwaarste windstoot van donderdag was 143 kilometer per uur bij Hoek van Holland. Daar staat windkracht 11, oftewel zeer zware storm. De zwaarste windstoot die in Nederland ooit is gemeten, bedroeg 162 kilometer per uur, op 6 november 1921 in Hoek van Holland.

Fietser weggeblazen in Den Haag

Arnout Vos legde in Den Haag vast hoe een fietser door de wind werd weggeblazen (http://bit.ly/2rl0tnd).

Chaos op de weg

Talloze wegen zijn deels of helemaal afgesloten als gevolg van omgewaaide vrachtwagens of aanhangwagens en omgevallen bomen. De ANWB kreeg na 09.00 uur binnen 45 minuten zeven meldingen binnen van omgewaaide vrachtwagens.

Rond 10.00 uur stond er 200 kilometer file, aldus de ANWB.

De A13 van Den Haag naar Rotterdam is vanwege stormschade volledig afgesloten, het verkeer moet de afrit TU-Delft nemen.

Trampoline

Tussen Alphen aan den Rijn en Gouda is een trein tegen een trampoline gebotst. Daardoor rijden er voorlopig geen treinen op het traject. Het is nog niet bekend hoelang dat duurt.

Alleen 112 bij noodgeval

Veel mensen bellen de hulpdiensten. De Landelijke Eenheid van de politie vraagt mensen om alleen naar 112 te bellen bij „acuut gevaar of levensbedreigende situaties”.

Het telefoonnummer voor niet-spoedeisende gevallen is 0900-8844.

Bijna sprake van orkaankracht

Bij Hoek van Holland is windkracht 11 gemeten. Daarmee is er bijna sprake van een orkaan, daarvan wordt gesproken als er sprake is van windkracht 12. Volgens het KNMI werd bij Hoek van Holland een windsnelheid gemeten van 30,5 meter per seconde, wat neerkomt op bijna 110 kilometer per uur. Af en toe werden windstoten van liefst 138 kilometer per uur gemeten.

'Ga niet de weg op'

Rijkswaterstaat raadt af nog de weg op te gaan, omdat er sprake is van 'zeer gevaarlijke rijomstandigheden' in de provincies waarvoor het KNMI code rood heeft afgegeven. De instantie roept mensen op als het mogelijk is hun reis uit te stellen. „En absoluut niet met aanhangers de weg op te gaan”, aldus een woordvoerder van Rijkswaterstaat.

Vrachtwagenchauffeurs zonder lading wordt opgeroepen hun voertuig aan de kant te zetten.

Een vrachtwagen in Kampen is door de harde wind van de tweede westerstorm gekanteld.

Haags tramverkeer ligt stil

In Den Haag ligt vrijwel het gehele tramverkeer stil. Volgens het Haagse vervoersbedrijf HTM liggen op twee lijnen na alle verbindingen plat. Alleen de trams van lijnen 3 en 4, tussen Den Haag Centraal Station en Zoetermeer, rijden nog beperkt.

Meer vluchten Schiphol geannuleerd

Het aantal vluchten op Schiphol dat door de storm is geannuleerd, is opgelopen tot 250. KLM schrapte eerder al 220 Europese vluchten van en naar de Amsterdamse luchthaven. Nu zijn daar een aantal vluchten bij gekomen.

Reizigers moeten rekening houden met vertraging van twintig tot dertig minuten. Volgens een woordvoerder was de situatie in de ochtend redelijk, maar wordt de meeste overlast tussen 11.00 en 14.00 uur verwacht.

N57 over Oosterscheldekering dicht

Wegens de storm is de N57 over de Oosterscheldekering tot 11.00 uur gesloten voor alle verkeer, zo meldt Rijkswaterstaat.

Het fiets- en voetveer tussen Vlissingen en Breskens is uit de vaart genomen.

Code oranje wordt code rood

In de provincies Zuid- en Noord-Holland, Utrecht, Flevoland, Gelderland, Overijssel en het IJsselmeergebied geldt inmiddels code rood, zo heeft het KNMI laten weten.

Volgens de KNMI worden er windstoten verwacht met een kracht die nog groter is dan eerder was voorspeld. „Er kunnen wel windstoten voorkomen van 130 tot 140 kilometer per uur. Dat heeft een grote invloed op de samenleving. We geven daarom code rood af”, aldus het KNMI.

Complimenten voor weggebruikers

De A9 was tijdelijk dicht, maar verder viel het in de ochtendspits mee met de problemen naar aanleiding van de tweede westerstorm van dit jaar. „Het was wel druk. Maar er zijn geen hele trajecten ontwricht. Dat is in het verleden wel eens anders geweest. Het verkeer het zich prima aangepast aan de omstandigheden”, aldus de ANWB.

Code oranje in hele land

Door de zware westerstorm heeft het KNMI inmiddels voor het hele land code oranje afgekondigd. Vanaf 9 uur kunnen op veel plaatsen zeer zware windstoten voorkomen van 100-120 kilometer per uur, aan zee mogelijk 130 kilometer. De wind neemt in de tweede helft van de middag sterk af in kracht.

Op de boorplatformen voor de Nederlandse kust is al windkracht 10 gemeten met rukwinden van 120 tot 130 kilometer per uur, zo weet Weerplaza. Richting de Nederlandse kust neemt de wind nog iets toe. Daarom houdt Weerplaza rekening met kortstondig windkracht 11 en zeer ware windstoten tot 140 kilometer per uur.

Gesloten dierenpark

Dierenpark Amersfoort heeft besloten de deuren vandaag gesloten te houden. Het park laat via Twitter weten de veiligheid van de bezoekers niet te kunnen garanderen, omdat de kans bestaat dat door de storm takken van de bomen in het park loskomen.

De veiligheid van de dieren is niet in gevaar.

Gekantelde aanhanger

De A9 van Alkmaar naar Amstelveen was donderdagochtend afgesloten omdat een aanhanger van een vrachtwagen kantelde. Dat gebeurde in de buurt van Badhoevedorp. Inmiddels is de weg weer open. De ANWB heeft weggebruikers juist gewaarschuwd niet met een aanhanger de weg op te gaan.

Geen treinen tussen Schiphol en Leiden

Door een defecte bovenleiding rijden er geen treinen tussen Schiphol en Leiden Centraal. Hoe de leiding kapot is gegaan is niet duidelijk. De NS zet bussen in en verwacht dat de storing zeker tot 10.00 uur gaat duren.

Minder vluchten en treinen

Zo’n 220 Europese vluchten van en naar Schiphol zijn door KLM geannuleerd. Wegens de storm zullen er minder start- en landingsbanen worden gebruikt.

NS heeft de dienstregeling van donderdag aangepast. Op veel trajecten rijden daardoor minder treinen. Zo is er meer ruimte om eventuele problemen op het spoor, zoals omgewaaide bomen of voorwerpen die door wind op de bovenleiding waaien, te verhelpen. Verder houdt spoorbeheerder ProRail extra storingsploegen en hulplocomotieven achter de hand om eventuele problemen snel te verhelpen. NS zet extra medewerkers in op stations om reizigers te helpen

Code oranje

Rijkswaterstaat verwacht een drukke ochtendspits omdat zware windstoten en buien veel hinder kunnen veroorzaken.

Voor bijna heel Nederland geldt code oranje. Verder kan het in de provincie Groningen in het eerste deel van de ochtend glad zijn door sneeuwval. Die sneeuw zal in de tweede helft van de ochtend overgaan in regen.