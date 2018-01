Staking legt streekvervoer in het hele land plat

Vanaf aankomende zaterdag ontvangen 190.000 jongeren in ons land een brief van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In de brief wordt hen gevraagd of ze stamceldonor willen worden.

Ben je het afgelopen jaar achttien geworden? Dan is de kans groot dat jij zaterdag ook zo'n brief op de mat krijgt. Volgens Matchis, het Nederlands Centrum voor Stamceldonoren, is uit medisch onderzoek gebleken dat stamcellen van jonge donoren beter aanslaan bij patiënten. Met die kennis is Matchis dus hard op zoek naar jongeren die zich geroepen voelen een ander te helpen.