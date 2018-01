Sporters zijn boos op rokende sportschooleigenaar

Sporters uit het Overijsselse Nieuwleusden zijn boos. Een groep leden van de sportschool Total Health hebben De Stentor een anonieme brief gestuurd, om te melden dat ze het gepaf van de sportschooleigenaar helemaal zat zijn.

Sigaretje?

Vlak voor de sportschool een peuk opsteken, dat kan echt niet, vinden de klagers. Zelf vindt Rogger Borst, de eigenaar van sportschool, de brief ‘een beetje apart’ en hij baalt van de anonimiteit.

Een paar keer per uur steekt de eigenaar, in het zicht voor iedereen, een sigaret op. Dit doet hij buiten, aan de voorkant van de sportschool. ‘Voor diverse sporters, een doorn in het oog’, wordt er geschreven in de anonieme brief.

Niet gezond

In de brief wordt gesuggereerd dat sporters op gezonde wijze met hun lichaam en leven willen omgaan, en het daarom niet aan kunnen zien.

Zo sportief als de sportschooleigenaar is, reageert hij tegen De Stentor: „Iedereen weet dat roken slecht is. Ik rook al sinds mijn vijftiende, en heb al meerdere keren tevergeefs geprobeerd te stoppen. Ik wil niet achter de sportschool gaan roken. Ik hou niet van stiekem gedoe en bovendien zouden mensen dat ruiken. Op mijn plekje voor de school kan ik mooi overzicht op de balie en sportzaal houden.”

