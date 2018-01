Schadeprotocol Groningen; oplossing of loze woorden?

De Tweede Kamer wil binnen twee weken nieuwe regels voor de afhandeling van de schade van door de gaswinning gedupeerde Groningers. Die hebben daarop al te lang moeten wachten, vinden regeringspartijen CDA, D66 en ChristenUnie en een groot deel van de oppositie. Tijdens het debat waren twee dubbeldekbussen met Groningers afgereisd naar Den Haag om plaats te nemen op de publieke tribunes.

Stefan Warink, Groninger en schrijver van een lezerscolumn over dit onderwerp, is nog lang niet overtuigd van de woorden van het kabinet. „Ik heb eigenlijk niks nieuws gehoord, want dit beweren ze al in 2012."

Vertrouwen terugwinnen

Volgens Warink heeft het lakse optreden van de overheid ervoor gezorgd dat veel Groningers in het getroffen gebied hun vertrouwen in de overheid volledig zijn verloren. „Ik geloof niks meer van al deze plannen geformuleerd in mooie woorden over protocollen en loketten. Laat ze eerst maar eens zien dat er concreet iets gebeurt. Tot die tijd hebben wij absoluut geen vertrouwen in Den Haag."

De afwezigheid van Mark Rutte en de lege kamer kon eveneens niet op veel bemoedigende woorden rekenen van Warink. „Rutte leidt dit land al zeven jaar en het is al zeven jaar een puinhoop in Groningen. Het feit dat hij vanavond niet eens de ballen had om aanwezig te zijn, laat eigenlijk zien dat hij het lot van de Groningers nog steeds niet serieus neemt. Nu mag Wiebes, die er nog maar een paar maanden zit, de kastanjes uit het vuur halen."

Dat er in de plenaire zaal meer publiek zat dan parlementariërs laat volgens de Groninger zien dat de regering het leed van de Groningers eigenlijk helemaal niet belangrijk vindt.

„De enige die echt laat zien te vechten voor ons is kamerlid Sandra Beckerman van de SP." zegt Warink. „Zij heeft vanavond vanuit het hart gesproken en niet een of ander PR-praatje opgevoerd. Haar woorden hebben mij bijna tot tranen toe geraakt."

Wiebes

Mark Rutte zei vrijdag al dat er binnen twee weken een zogeheten schadeprotocol moet liggen, maar later verruimde hij dat weer wat. Verantwoordelijk minister Eric Wiebes sprak vorige week zijn ongeduld uit over het uitblijven van de nieuwe regels. Daardoor ligt de schadeafhandeling al bijna een jaar stil.

Wiebes gaf toe dat de lange kabinetsformatie het werk aan de nieuwe regels heeft opgehouden. Het vertrekkende kabinet voelde zich volgens hem niet meer geroepen om in die kwestie knopen door te hakken. Rutte wees de formatie ook al aan als boosdoener, tot ongenoegen van zijn coalitiepartners CDA en D66. Ook zij hebben volgens Wiebes gelijk: aan de formerende partijen lag het volgens hem niet.

De Groningers kwamen naar de Tweede Kamer ©ANP

NAM buitenspel

Het lange wachten op een nieuw protocol, dat nodig was omdat gaswinningsbedrijf NAM zich niet meer met de schadeafhandeling mocht bemoeien, is een van de grootste grieven van de Groningers. Het Rijk is nog in overleg met de provincie, de gemeenten en andere betrokkenen. Enkele maatschappelijke organisaties wilden meedenken, maar zijn afgehaakt omdat de invloed van de NAM toch weer in de nieuwe regels zou doorklinken.

Wiebes spreekt deze organisaties, de Groninger Bodem Beweging en het Groninger Gasberaad, woensdag zelf, zei hij. Hij denkt er met hen nog te kunnen uitkomen en bestrijdt dat het ertoe doet wat de NAM, die de schade moet vergoeden, van de nieuwe regels vindt. Als de NAM bezwaren heeft, dan ,,is dat mijn probleem''.

Hoeveel gas er in Groningen nog gewonnen kan worden, bepaalt de toezichthouder, vinden regeringspartijen CDA en D66. Ze willen dat het kabinet de limiet overneemt die het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) nog veilig acht. Het SodM brengt over twee weken advies uit.