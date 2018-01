Rechtszaak tegen de Staat om informatie van burgers

De Nederlandse staat wordt voor de rechter gesleept door een aantal privacygroepen. Deze groeperingen zijn tegen het systeem van de overheid, waarmee het mogelijk is allerlei gegevens van burgers te verzamelen. Deze informatie kan vervolgens makkelijk gebruikt worden om uit te rekenen wat de kans is dat iemand bijvoorbeeld fraudeert. Zulke mensen kunnen dan extra in de gaten worden gehouden.

Iedereen is verdacht

Het gaat om het Systeem Risico Indicatie (SyRI). Volgens het Platform Bescherming Burgerrechten weten veel burgers niet welke gegevens worden gebruikt en hoe iemand precies een ‘risico’ vormt.

Het collectief laat verder weten dat het niet duidelijk is wat men kan doen tegen onjuiste meldingen in de database. „Iedereen is bij voorbaat verdacht en alle informatie kan zonder aanleiding tegen mensen worden gebruikt”, aldus het collectief.

Privacy

Het systeem werd in 2014 gelanceerd. Toendertijd had het College Bescherming Persoonsgegevens enkele bezwaren tegen het verzamelen van de gegevens. Zo was het volgens de waakhond niet duidelijk welke gegevens werden verzameld en waar dat voor nodig was. Het zou de privacy van de Nederlandse burger onnodig aantasten. Ook de Raad van State liet zich kritisch uit: „er is nauwelijks een persoonsgegeven te bedenken dat er niet onder valt.”

Het Platform Bescherming Burgerrechten heeft een bodemprocedure aangespannen. Het is nog niet bekend wanneer de zaak zal aanvangen. Bij het platform zijn onder meer Stichting Privacy First en het Nederlands Juristencomité voor de Mensenrechten betrokken. Zij krijgen steun van schrijver Tommy Wieringa en filosoof Maxim Februari.

Foutje gezien? Mail ons, we zijn je dankbaar