Politie komt wegens succes met tweede moordkalender

De eerste moordkalender was een succes, en dus komt de politie nu met een vervolg. De kalender met onopgeloste moordzaken, ook wel de 'coldcasekalender' genoemd, komt behalve in gevangenissen nu ook bij de reclassering te hangen.

Op de vorige kalender stonden 52 zaken. Er kwamen 78 tips binnen, waarvan er 32 bruikbaar waren. In negen oude zaken is het politieonderzoek heropend of wordt gekeken of deze heropend kunnen worden.

Hans Schonewille

Een van de zaken waarover bruikbare tips binnenkwamen, is de moord op Hans Schonewille. Hij werd in 1999 doodgeschoten op een parkeerplaats in Aarlanderveen. Volgens het coldcaseteam van de Haagse politie hebben de kalender en de publiciteit ervoor gezorgd dat mensen erover wilden praten. Op dit moment zijn rechercheurs in gesprek met getuigen en familieleden. Aan de hand daarvan wordt besloten of de zaak wordt heropend.

De politie deelde de kalender vorig jaar voor het eerst uit in vijf gevangenissen in de hoop dat gedetineerden iets meer weten en gaan praten. Volgens de bedenker, rechercheur Jeroen Hammer, blijkt uit een steekproef dat bijna twee derde van de gevangenen de kalender een goed idee vindt.

Ook op de nieuwe kalender staan 52 onopgeloste zaken. Foto: ANP.

Maandag brengt de politie dus een nieuwe coldcasekalender uit, waarop weer 52 onopgeloste misdrijven staan. De kalenders komen nu ook in kantoren van de reclassering te hangen, want meer aandacht leidt volgens Aart Garssen, hoofd van de recherche in Oost-Nederland, ook tot meer tips.

Tv-uitzendingen

Nederland telt zo'n 1500 onopgeloste moordzaken. In het afgelopen jaar kwamen zo’n 800 tips bij de politie binnen over cold cases, bijna vijf keer zo veel als in 2016. Vooral de uitzending van het televisieprogramma Cold Case: Dader Gezocht leverde veel tips op, evenals aandacht in Opsporing Verzocht.

