Tijdens Oudejaarsnacht is een ram mogelijk op een brandstapel gegooid in het Zuid-Hollandse Ooltgensplaat. Dat heeft de politie aan WNL laten weten.

De ram werd dood aangetroffen naast een stapel brandende autobanden. De politie vermoedt dat hij op het vuur is gegooid.

Schroeivlekken

Het dode dier lag op ongeveer twintig meter van de brandstapel en had schroeivlekken. Vermoedelijk zou hij nog hebben proberen weg te lopen nadat hij op de brandstapel was gegooid. Later zou de ram alsnog overleden zijn.

De politie heeft de daders gevraagd zich te melden. Er is inmiddels een onderzoek gestart. De politie is op zoek naar getuigen die meer kunnen vertellen over wat er gebeurd is. Ook kijkt de politie of er camerabeelden beschikbaar zijn van het incident.

