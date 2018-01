Pesters vooral populair op middelbare school

Een tbs'er uit de Van Mesdag-kliniek in Groningen is niet teruggekeerd van onbegeleid verlof. Hij had zondagavond terug moeten zijn, maar heeft zich nog altijd niet gemeld, heeft een woordvoerder van de kliniek aan de NOS laten weten.

Het landelijke opsporingsteam van de politie is een klopjacht begonnen. De kliniek doet geen mededelingen over de identiteit en de achtergronden van de man. Ook wordt niet bekendgemaakt waarom hij is opgenomen in de kliniek.