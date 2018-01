„Lekker bakken voor het goede doel!”, slingerde zangeres Maan aan het einde van 2017 de digitale wereld in. En actrice Liza Sips: „Heel Holland Bakt is misschien wat te hoog gegrepen, maar deze Voedselbanketletter is wel met héél veel liefde gemaakt.”

De twee bakten een zogeheten #Voedselbanketletter in verband met een actie van Unox en Voedselbanken Nederland. In totaal bakten 3500 bekende en onbekende Nederlanders een hartige banketletter in de vorm van een V en vroegen zij aandacht voor het goede werk van voedselbanken.