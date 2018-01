Opsporingsteam zoekt niet teruggekeerde tbs'er

Een tbs'er uit de Van Mesdag-kliniek in Groningen is niet teruggekeerd van onbegeleid verlof. Hij had zondagavond terug moeten zijn, maar heeft zich nog altijd niet gemeld, heeft een woordvoerder van de kliniek aan de NOS laten weten.

Het landelijke opsporingsteam van de politie is een klopjacht begonnen. De kliniek doet geen mededelingen over de identiteit en de achtergronden van de man. Ook wordt niet bekendgemaakt waarom hij is opgenomen in de kliniek.

Binnen 24 uur

In de kliniek worden zo'n 240 tbs'ers behandeld. Volgens de woordvoerder gaat er elke week meer dan 300 keer een tbs'er met verlof naar buiten. „Dat gaat bijna altijd goed. In de gevallen waarin het niet goed ging, was de persoon vaak binnen 24 uur terecht."

Door dergelijke incidenten lijkt het misschien alsof tbs-klinieken onvoorzichtig zijn met wie ze verlof geven. Volgens de woordvoerder is dat echter niet waar. „Het is een proces van jaren. Eerst wordt gekeken of iemand in aanmerking komt voor begeleid verlof, jaren later volgt de mogelijkheid van onbegeleid verlof, nadat een adviescollege zich erover heeft gebogen. Ook op de dag van het verlof zelf wordt nog beoordeeld of het het juiste moment is."

