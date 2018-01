Oom Mohammed doet emotionele oproep

De dood van Mohammed Bouchikhi schokt de buurt. Maar het is al langer niet veilig op de Oostelijke Eilanden, dat gerust het ‘wilde westen van Amsterdam’ kan worden genoemd.

Onbeschrijflijk

Niemand waant zich meer veilig op de Oostelijke Eilanden. De dood van de onschuldige Bouchikhi is de tweede fatale schietpartij in de Amsterdamse buurt waarbij een onschuldige jongen in korte tijd omkomt „Mijn vrouw en ik hebben tegen elkaar gezegd dat het angstig voelt om hier te wonen”, zegt buurman Mo Achahbar tegen AT5. „In twee maanden tijd komen twee onschuldige jongens om. Dat is onbeschrijfelijk.”

Angst

Achahbar is niet de enige die met angst leeft. Waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen heeft al laten weten dat hij met politie en justitie om de tafel gaat zitten ‘om maatregelen te nemen’. Bouchikhi’s oom Hassane Ouled Ali roept Van Aartsen via een open brief op Facebook haast te maken en ‘concreet te worden’.

Lees verder na deze advertentie Add Arrow

Lees ook Dode en gewonden bij schietpartij Amsterdam Likeability of 4

De bewoners van de Oostelijke Eilanden moeten zo snel mogelijk weer een veilig gevoel krijgen in hun buurt. „Zoals u weet was het gisteren weer raak in Amsterdam”, schrijft Bouchikhi’s oom. „En dit keer in een buurtcentrum waar kinderen tussen de 6 en 20 jaar kooklessen en kickboxlessen konden volgen. Een plek waar ze zich veilig waanden en waar ze veilig zouden moeten zijn. Twee mannen met bivakmutsen en machinegeweren stormden binnen en begonnen als een stelletje cowboys op onschuldige kinderen te schieten. Ze waren op zoek naar een doelwit, naam bij politie bekend, op wie al meerdere mislukte aanslagen hebben plaatsgevonden in het recente verleden. Ondertussen ben ik nu wel mijn lieve kleine onschuldige neefje kwijt die helaas in de vuurlinie stond van dit stelletje gekken.”

Lieve jongen

Vervolgens schrijft Ali liefdevol over zijn neefje: „Hij heet Mohammed Bouchikhi, 17 jaar, een aardige lieve jongen. Hij had altijd tijd voor een lach en een praatje met iedereen. Hij was geliefd in de buurt. Hij liep stage bij het buurtcentrum waar dit ongelofelijke gebeuren heeft plaatsgevonden. Hij was bezig met zijn toekomst. Hij wilde in de toekomst graag een baan hebben waarbij hij andere mensen kon helpen.”

Van Aartsen wordt het nodige verweten: „Er zijn bij de buurtbewoners, in het bijzonder bij de ouders van Mohammed en de ouders van de kinderen die in het buurthuis aanwezig waren ten tijde van de aanslag, vele vragen over het gebeuren en de rol van de politie/recherche waarvoor u verantwoordelijk bent. Er heerst angst. Waarom wisten de begeleiders van het buurtcentrum niets over het doelwit? En van het feit dat hij kennelijk op een dodenlijst stond? Hij was immers een bekende van de politie. Er hebben in het verleden meerdere aanslagen op hem plaatsgevonden en elke keer ontkwam hij. Waarom heeft de politie de begeleiders van het buurtcentrum niet geïnformeerd over het doelwit zodat hem de toegang tot het buurtcentrum ontzegd kon worden? Of dan hadden de begeleiders van het buurtcentrum in ieder geval de ouders van de vele kinderen hierover kunnen informeren zodat de ouders zelfstandig het besluit konden nemen om hun kinderen niet meer naar het buurtcentrum te laten gaan en gewoon veilig thuis te houden. Immers, door deze non informatie, kon het doelwit zich begeven tussen allemaal onschuldige kleine kinderen en werd daardoor een zodanige gevaarlijke en explosieve situatie gecreëerd omdat men in het criminele circuit kennelijk op zoek was naar het betreffende doelwit. En hoe nu verder nu hij het heeft overleefd? Een dezer dagen wordt hij ontslagen uit het ziekenhuis en duikt hij ergens in Amsterdam op. Het is immers wachten voordat er voor de zoveelste keer een aanslag op hem zal plaatsvinden. Degenen die hem zoeken zijn immers meedogenloos en zullen geen rekening houden met onschuldige omstanders.”

Wonder

De politie noemt het ‘een wonder’ dat er geen andere kinderen in buurthuis Wittenburg zijn geraakt bij de schietpartij. „Ik begrijp de onrust en angst die zijn veroorzaakt door deze meedogenloze schietpartij”, aldus Van Aartsen. „Zeker omdat er zoveel kinderen aanwezig waren in het jongerencentrum Wittenburg. Dit soort vuurwapengeweld is een zeer ernstige verstoring van de openbare orde. Amsterdammers moeten zich veilig voelen in hun eigen buurt.”

Foutje gezien? Mail ons, we zijn je dankbaar