'Nieuwe maatstaven voeding maken alles gezond'

Goed nieuws voor iedereen van wie de dieetplannen alweer zijn mislukt: heel veel ongezond eten is zometeen een stuk gezonder! Althans, als je de verpakkingen gelooft.

Zes voedingsmultinationals hebben volgens voedselwaakhond Foodwatch namelijk een nieuwe maatstaf bedacht voor het weergeven van voedingswaarden op verpakkingen. Deze maatstaven proberen ze nu door te voeren in Europa. Met die nieuwe rekenmethode lijken veel producten gezonder dan ze zijn. „De criteria die zij hebben bedacht, zijn zo slap dat ongezonde producten ineens gezond lijken", moppert de organisatie.

Het gaat om een etiket met 'verkeerslichten', met rode lichten voor slechte ingrediënten en groene voor goede „Dit systeem van Coca-Cola, Mars, Mondelez, Nestlé, PepsiCo en Unilever moet zo snel mogelijk van tafel", schrijft de organisatie. „Snoepjes van 5 tot 10 gram krijgen dan zelfs nog geen rode waarschuwing voor suiker als ze voor 100 procent uit suiker bestaan."

Andere porties

In Engeland hebben ze dit systeem al heel lang en op zich is er ook niets mis met de stoplichten zelf, er is iets mis met de nieuwe maatstaven aan de hand waarvan de kleuren van het stoplicht worden bepaald. Volgens foodwatch verdwijnen de rode waarschuwingen door de nieuwe maatstaven die de bedrijven nu in gedachte hebben, waarbij ze uitgaan van kleine porties waarbij je minder slechte ingrediënten ineens binnenkrijgt. Dan pakken de verkeerslichten vaak heel anders uit dan wanneer je uitgaat van 100 gram.

Simpel

Met het stoplichtsysteem krijgen producten op de verpakking geen vinkjes voor gezondere keuzes, maar rood, oranje en groene etiketjes. Elk onderdeel van het product (denk aan vetten, suikers etc.) krijgt een eigen kleur mee. Zit er weinig verzadigd vet in jouw product? Dan wordt dit groen gekleurd. Hierdoor zou je in de supermarkt in één oogopslag kunnen zien of een product goed voor je is of niet. Je hoeft niet meer alle hoeveelheden te lezen.

Maar met de nieuwe rekenmethode zou je in die ene oogopslag weleens goed in de maling genomen kunnen worden. Zo zouden er bijvoorbeeld nul rode 'lichten' te zien zijn op de verpakking van Nutella, terwijl dit product met de oude methode maar liefst 3 rode etiketjes had.

Volgens de voedselwaakhond lijkt dit nieuwe systeem vooral bedoeld om groen licht te geven voor de consumptie van meer en meer junkfood. En dat terwijl er in Nederland wekelijks nog duizenden mensen diabetes type 2 krijgen door overmatige inname van vet, suiker en zout.

Goed systeem

Foodwatch is overigens helemaal niet tegen het stoplichtensysteem. Ze proberen dit zelfs al jaren in Nederland te krijgen, mede omdat het ook voor kinderen te begrijpen is. Het is gewoon heel erg simpel en simpel is goed op dit gebied. Maar ondanks dat het verkeerslichtsysteem volgens hen een goede methodiek is, zorgen de afgezwakte criteria in het industrievoorstel ervoor dat producten vrijwel nooit rood worden.

In 2010 is door verschillende partijen nog veel geld gestoken in het voorkomen van invoering van het stoplichtensysteem in Europa.

