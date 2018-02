Muizenplaag oplossen: meer begrip is minder gepiep

Knaagdierenplaag teistert winkels in steden, expert pleit voor meer begrip en minder gepiep

Een Amsterdamse muizenplaag leidde deze week tot de sluiting van een filiaal van Albert Heijn XL. Ook in Rotterdam zitten de ondernemers van de Markthal in de piepzak nadat de Voedsel- en Warenautoriteit boetes en sacties oplegde door aan ongedierte gerelateerde overtredingen. Ook in andere steden zorgen de knabbelende schepsels voor overlast. Albert Weijman van Het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) vertelt over deze lawine aan muizen en ratten.

Zijn er daadwerkelijk meer muizen en ratten in Nederland of lijkt het alleen zo?

Dat weten we niet, omdat het aantal meldingen van plagen of overlast niet landelijk wordt bijgehouden. Een gemis, vind ik, want de overheid lijkt de regie in de bestrijding ervan een beetje kwijt.

Hoe komt het dat er soms opeens een muizenplaag ontstaat in een bedrijfspand?

Ratten komen vaak voor in woningen en bedrijspanden omdat de riolering verouderd is. Hoe ouder een riool, hoe meer gaten en scheuren en hoe makkelijker ratten zich erin en uit kunnen begeven. Daarbij is niet overal het wijkbeheer even goed geregeld, waardoor mensen te makkelijk omgaan met afval. En tja, geef je een rat een kans, dan benut-ie die. Zo slim zijn ze wel.

En muizen?

Muizen zijn eigenlijk kleine ratjes, met als grote verschil dat ze door nog kleinere openingen naar binnen kunnen. De muizen waar het nu veel over gaat, zijn zogenaamde huismuizen en die leven graag binnen. Het zijn bovendien allebei cultuurvolgers; waar mensen gaan, gaan zij.

Wat is precies het gevaar van een muis in de supermarkt?

Los van de economische schade die ze veroorzaken door eten aan te vreten wat daardoor onverkoopbaar wordt, kunnen ze brand veroorzaken. Om hun tandjes scherp te houden moeten ze knagen en zo kunnen ze ook elektriciteitskabels doorknagen en zo kortsluiting en daarmee brand veroorzaken.

Wat is de meest effectieve methode om de knaagdieren te bestrijden?

Het beste is preventie, maar mensen gaan pas piepen als er een plaag is en die moet dan bestreden worden. De beste bestrijding is de muizenklem. Ook het meest diervriendelijk, want de muis is daarna of dood of niet. Na het toedienen van gif doen ze er een paar dagen over om dood te bloeden.

U zegt preventie is de beste bestrijding. Hoe?

Hun kansen wegnemen, zorgen dat er geen voedsel voor ze is. Nu is dat in de supermarkt erg moeilijk, maar daar kan je er wel voor zorgen dat er bijvoorbeeld geen nestgelegenheid is. Regelmatig alles aan de kant en schoonmaken. En laten we niet vergeten dat ratten en muizen geen ongedierte zijn, maar superdieren. Evolutiekampioenen, overlevingsexperts en slimmer dan wij. Ik pleit ervoor om in aanvulling op het vak van ongediertebestrijder ook een preventietechnicus op te leiden, dus iemand die kan helpen om panden knaagdierproof te maken en bijvoorbeeld wat meer begrijpt van biologie en vanuit de rat kan denken. Scheelt een hoop gepiep.