Miljoenenjacht-verliezer gaat weer naar de rechter

Arrold van den Hurk, de man die in 2013 te vroeg op de rode knop drukte, stapt opnieuw naar de rechter. Hij gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank Amsterdam. Dat heeft zijn advocaat Peter Plasman aan het AD laten weten.

Kans bij gerechtshof

De rechtbank Amsterdam oordeelde in september 2017 dat het terecht was dat Van den Hurk niet verder mocht spelen toen hij per ongeluk op de rode knop had gedrukt. Daarmee werd Endemol in het gelijk gesteld.

Van den Hurk twijfelde in september nog om in hoger beroep te gaan. Maar advocaat Plasman denkt zijn gelijk te kunnen krijgen bij het gerechtshof. De rechtbank zei eerder dat de rode knop het einde van het spel is. Maar daar zou het gerechtshof het niet mee eens zijn.

Foutje van 5 miljoen euro

Van den Hurk deed in 2013 mee aan Miljoenenjacht. Toen hij een bod van 125.000 euro kreeg, drukte hij per ongeluk op de rode knop. Zijn bedoeling was om door te gaan met het spel. Hij zei meteen dat hij per ongeluk had gedrukt en wilde doorspelen. Presentatrice Linda de Mol leek dat goed te vinden, maar de jury greep in.

Met zijn fout liep hij een groot bedrag mis. In zijn eigen koffer zat namelijk 5 miljoen euro.