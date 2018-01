„Lekker bakken voor het goede doel!”, slingerde zangeres Maan aan het einde van 2017 de digitale wereld in. En actrice Liza Sips: „Heel Holland Bakt is misschien wat te hoog gegrepen, maar deze Voedselbanketletter is wel met héél veel liefde gemaakt.”

De twee bakten een zogeheten #Voedselbanketletter in verband met een actie van Unox en Voedselbanken Nederland. In totaal bakten 3500 bekende en onbekende Nederlanders een hartige banketletter in de vorm van een V en vroegen zij aandacht voor het goede werk van voedselbanken.

Maan bakte er voor de voedselbanken lekker op los.

43.000 likes

Dat bleef niet onopgemerkt, want onder meer Chickslovefood, Lekker & Simpel, de Hippe Vegetariër, tv-chef Sandra Ysbrandy en Laura’s Bakery bakten mee. Zangeres Maan scoorde niet minder dan 43.000 likes op haar geposte letter.

Alle bakkers riepen hun achterban op om zelf ook een Voedselbanketletter te bakken en deze te delen met de hashtag #Voedselbanketletter op sociale media. Tijdens de traditionele Unox Nieuwjaarsduik beloofde Unox om, naast een schenking van 10.000 euro, in de komende weken 3.500 Voedselbanketletters aan het goede doel te doneren.

